Saygı duruşu ve İstiklâl Marşı’nın okunmasıyla başlayan programın açış konuşmalarını Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, RTÜK Başkanı Mehmet Daniş ve Girişimci Anadolu Kadınları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Saba Gizem Utlu yaptı.

BAKAN GÖKTAŞ: “KADINA KARŞI ŞİDDETLE MÜCADELE SAYGIYLA MÜMKÜN”

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

“Sayın Başkanım, çok değerli milletvekilleri, çok değerli basın mensupları, hepinizi saygıyla ve hürmetle selamlıyorum. Öncelikle konuşmama başlarken dün Eskişehir’de Hava Kuvvetlerimize ait helikopterimizin eğitim uçuşu esnasında meydana gelen kaza sonucu şehit düşen beş kahraman askerimize bir kez daha Allah’tan rahmet, kederli ailelerine ve yakınlarına sabırlar diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun.”

“EKRANIN DİLİ TOPLUMUN SESİNE DÖNÜŞÜYOR”

“25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü vesilesiyle düzenlenen bu anlamlı panelde sizlerle bir arada olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Bugün bu salonda yalnızca kadına yönelik şiddetle mücadeleyi değil, bu mücadelede medyanın üstlendiği büyük sorumluluğu konuşmak için toplandık. Çünkü çok iyi biliyoruz ki şiddetin önlenmesi, ayrımcılığı besleyen düşünce kalıplarının ve şiddeti normalleştiren toplumsal kodların dönüşümünü gerektirir. İşte bu dönüşümde medya, belirleyici bir etkiye ve sorumluluğa sahiptir. Bugünkü panelin başlığı da bunu çok iyi özetliyor: ‘Ekranın Dili, Toplumun Sesi.’ Evet, ekranın dili toplumun sesine dönüşüyor. Biz o dilin şiddeti sıradanlaştıran değil, şiddete karşı güçlü bir duruş sergileyen bir dil olmasını istiyoruz. Bu yönde ortaya konulan her çabayı şiddete karşı ortak mücadelemizin değerli bir parçası olarak görüyoruz. Bu vesileyle böyle anlamlı bir programı düzenleyen Radyo ve Televizyon Üst Kuruluna, kıymetli Başkanımıza, Girişimci Anadolu Kadınları Derneğine ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.”

“DOĞRULUĞU, TARAFSIZLIĞI VE TOPLUMSAL DUYARLILIĞI ESAS ALAN YAYINCILIK”

“Kıymetli misafirler, bugün televizyon ekranlarından dijital platformlara, haber sitelerinden sosyal medyaya kadar geniş bir iletişim ağı hayatımızın her alanında yer alıyor. Bir haberin dili, bir dizinin kurgusu, bir reklamın verdiği mesaj milyonlarca insanın düşüncesini, davranışını ve hayata bakışını doğrudan etkiliyor. Çünkü ekranda anlatılan her hikâye toplumumuzun hafızasında iz bırakır. O hikâyenin nasıl anlatıldığı ise en az içeriği kadar önemlidir. Bu nedenle medyanın kadına yönelik şiddeti ele alırken doğruluğu, tarafsızlığı ve toplumsal duyarlılığı esas alan bir yayıncılık anlayışını benimsemesini son derece önemsiyoruz. Çünkü sorumlu haberciliğin şiddete karşı ortak bilincin güçlendirilmesinde önemli bir rolü olduğuna inanıyoruz.”

RTÜK BAŞKANI DANİŞ: “KADINA ŞİDDETE SIFIR TOLERANS”

RTÜK Başkanı Mehmet Daniş, kadına yönelik şiddetle mücadelenin insan onurunu, temel hak ve özgürlükleri, aileyi ve toplumsal huzuru koruma iradesinin en önemli göstergelerinden biri olduğunu belirterek şunları söyledi:

“Şiddet, insan onuruna yönelmiş ağır bir ihlaldir. Kadına yönelik şiddet ise bir kadının hayatını, özgürlüğünü, güvenliğini ve geleceğini hedef alan toplumsal bir yaradır. Bu yara yalnızca kadınları değil; aileyi, çocukları, toplumsal huzuru ve insanlığın ortak vicdanını etkiler. Kadının onurunu korumak, insanlığın onurunu korumaktır. Bu anlayışla kadına yönelik şiddetle mücadelede temel ilkemiz açıktır: Sıfır tolerans.”

“CUMHURBAŞKANIMIZIN GÜÇLÜ SİYASİ İRADESİYLE KADINA ŞİDDETLE MÜCADELEYİ SÜRDÜRÜYORUZ”

“Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın ortaya koyduğu güçlü siyasi irade ve kararlılıkla, kadına yönelik şiddetle mücadele devlet politikamızın öncelikli başlıklarından biri olmayı sürdürmektedir. Kadınların haklarının korunması, güvenliğinin sağlanması ve toplumsal hayata eşit ve etkin katılımı için kamu kurumlarımız, sivil toplum kuruluşlarımız ve toplumun bütün kesimleriyle çalışmalar yürütüyoruz.

2026-2030 dönemini kapsayan Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele V. Ulusal Eylem Planı’nda ilk politika ekseninin ‘Şiddetsiz Yaşam ve Saygı Kültürü’ olarak belirlenmesi de bu kararlılığın önemli bir göstergesidir.

İçinde bulunduğumuz ‘Aile ve Nüfus 10 Yılı’ da aileyi güçlendiren, kuşaklar arasındaki bağı kuvvetlendiren, kadınların ve çocukların güvenliğini esas alan toplumsal bir anlayışın gelişmesine katkı sağlayacaktır. Güçlü aile; sevginin, karşılıklı saygının, adaletin ve güvenin hâkim olduğu aile ortamıyla mümkündür. Kadının huzuru, aile huzurunun; kadının güvenliği, toplumsal güvenliğin ayrılmaz bir parçasıdır.

Medya; toplumun olayları algılama biçimini, değer yargılarını ve davranış kalıplarını etkileyen güçlü bir toplumsal aktördür. Bir haberin başlığı, kullanılan bir ifade, tercih edilen bir görüntü veya anlatılan bir hikâye, şiddetin nasıl algılanacağını doğrudan etkileyebilir. Şiddetin sıradanlaştırıldığı, failin davranışlarının mazur gösterildiği, mağdurun sorgulandığı bir anlatım toplumsal duyarlılığı zedeler. İnsan onurunu gözeten, kadının emeğini, iradesini ve başarılarını görünür kılan, şiddetin karşısında açık ve kararlı bir duruş sergileyen medya dili ise toplumsal bilincin gelişmesine katkı sunar.”

“GÜÇLÜ KADINI ANLAT, KADINI GÜÇLÜ ANLAT”

“RTÜK olarak bu sorumluluğun bilinciyle sekiz maddeden oluşan 2024 yılında ‘Medyada Kadına Yönelik Şiddetle Mücadeleye İlişkin Etik İlkeler’ başlıklı rehberimizi kamuoyuyla ve yayıncılarımızla paylaştık. Sekiz ilkenin toplandığı ‘Güçlü Kadını Anlat, Kadını Güçlü Anlat’ ana temamız sorumlu yayıncılığı esas alan medyamıza öncü ilke olmuştur. Bu anlayışın uygulamaya yansıması için ulusal yayıncılarımızı ve haber ajanslarımızı ziyaret ederek ilkelerimizi haber merkezleriyle paylaştık.”

Daniş, TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu ile Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesinin iş birliğiyle Sakarya’da “Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Medyanın Dili” programının düzenlendiğini, Şubat 2025’te ise 150 katılımcıyla sekiz ayrı çalışma masasında “Medyada Kadın Temsili Çalıştayı”nın gerçekleştirildiğini hatırlattı. Çalıştay sonuçlarının yayın hâline getirilerek kamuoyunun ve sektörün istifadesine sunulduğunu belirtti.

“BİR KADININ GÜVENLİĞİ, ONURU VE YAŞAM HAKKI COĞRAFYAYA GÖRE DEĞİŞMEZ”

Kadına yönelik şiddetin sınırları aşan ve insanlığın ortak vicdanını ilgilendiren bir sorun olduğuna dikkat çeken Daniş, Filistin’de soykırımın, zorunlu göçün, yoksunluğun ve ağır insani şartların gölgesinde yaşam mücadelesi veren kadınları ve kız çocuklarını da hatırlattı. Gazze’de iki elini kaybeden Filistinli anne Nibal el-Hissi’nin yaşadığı acıya değinen Daniş, şunları kaydetti:

“Bir kadının güvenliği, onuru ve yaşam hakkı coğrafyaya göre değişmez. Her kadının ve her çocuğun güven içinde yaşayabilmesi, insanlığın ortak sorumluluğudur.”

Daniş, konuşmasını şu sözlerle tamamladı:

“Kadına şiddete sıfır tolerans göstereceğiz.Kadının onurunu, hayatını ve haklarını koruyacağız. Çünkü biliyoruz ki kadının gözyaşıyla sulanan hiçbir gelecek yeşermez. Yeşeremez!”

SABA GİZEM UTLU: “EKRAN YALNIZCA HAYATI GÖSTERMEZ”

Girişimci Anadolu Kadınları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Saba Gizem Utlu, konuşmasında kadının adının yalnızca şiddetle yan yana anılmasını istemediğini belirterek, kadının adının şefkatle, merhametle, hürmetle ve nezaketle anıldığı bir toplumsal anlayışın güçlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

Şiddetle mücadelede insan onurunun korunmasının önemine dikkat çeken Utlu, “Biz burada kadınlarla erkekleri karşı karşıya getirmek için değil, aynı geleceğin sorumluluğunda buluşturmak için bulunuyoruz.” dedi.

Panelin başlığına da değinen Utlu, “Çünkü ekran yalnızca hayatı göstermez. Hayata nasıl baktığımızı da etkiler.” ifadelerini kullandı.

Derneğin kuruluş anlayışını 13. yüzyıl Anadolu’sunda varlığından söz edilen Bacıyan-ı Rum (Anadolu Bacıları) mirasıyla ilişkilendiren Utlu, daha önce dile getirdiği “Eşine, aşına, işine sahip çık.” sözüne “İnsanın onuruna, kadının emeğine, toplumun geleceğine de sahip çık.” ifadesini eklediğini kaydetti.

Utlu, konuşmasını katılımcılara yönelttiği “Biz, yarının toplumuna nasıl bir dil ve nasıl bir miras bırakıyoruz?” sorusuyla tamamladı.

PROGRAMIN ORTAK VURGUSU “SAYGI” OLDU

Programda ortak vurgu “saygı” oldu. Daniş, Ulusal Eylem Planı’nın “Şiddetsiz Yaşam ve Saygı Kültürü” eksenini öne çıkarırken Utlu, kadının adının hürmetle ve nezaketle anılmasının önemine dikkat çekti. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının 25 Kasım’da kamuoyuna duyurduğu “Saygıyla Mümkün” çağrısı da şiddetsiz bir toplumun saygıyla kurulabileceği anlayışını ekrandan sosyal medyaya taşıyor.

PANEL İKİ OTURUMLA DEVAM EDECEK

Açış konuşmalarının ardından program, kadının toplumsal hayatta güçlenmesi ve medyadaki temsiline ilişkin iki ayrı oturumla devam edecek.

“Kamu Politikalarından Ekrana, Toplumsal Hafızadan Kadının Güçlenmesine” başlıklı birinci oturumda kadınların karar mekanizmalarındaki temsili, güvenliğinin ve haklarının korunması, sosyal politikalarla güçlenmesi ve medyanın bu süreçlerdeki sorumluluğu ele alınacak.

Akademisyen ve Protokol Akademi Kurucusu Dr. Yasemin Hatipoğlu’nun moderatörlüğünü üstleneceği oturumda TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanı ve AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan, Vali ve İçişleri Bakan Yardımcısı Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Leman Yenigün konuşmacı olarak yer alacak.

“Ekranın Kurduğu Kadın Hikâyesi” başlıklı ikinci oturumda ise haber dili, yayın yönetimi, psikoloji ve kültürel temsil üzerinden kadın hikâyelerinin ekranlarda nasıl kurulduğu ele alınacak.

RTÜK Üst Kurul Üyesi Fatma Çeliker’in moderatörlüğünde gerçekleştirilecek oturuma gazeteci ve haber sunucuları Ahmet Arpat ile Hande Fırat, uzman psikolog ve yazar Gökhan Çınar, TRT Yönetim Kurulu Üyesi ve akademisyen Meryem İlayda Atlas Çetin konuşmacı olarak katılacak.