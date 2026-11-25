Olay, Seyhan ilçesine bağlı Hurmalı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Orhan Tatar (34) ile M.K. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşen tartışma sırasında M.K., tabancayla Tatar'a defalarca ateş açtı. Göğüs bölgesinden yaralanan Tatar, kanlar içinde yere yığılırken şüpheli olay yerinden kaçtı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Özel bir hastaneye kaldırılan Orhan Tatar, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Tatar'ın cenazesi, otopsi işlemleri için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

KAÇAN ŞÜPHELİ ARANIYOR

Polis ekipleri, olayın ardından kaçan M.K.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Sariye Nur Dönmez tarafından yayına alınmıştır