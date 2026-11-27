Edinilen bilgiye göre, Şehit Cengiz Eroğlu Ortaokulunda öğle saatlerinde 9 öğrencide kusma ve mide bulantısı şikayetleri başladı. Rahatsızlanan öğrenciler durumu okul yönetimine bildirdi.

TAVUK DÖNER 25 ÖĞRENCİYİ ZEHİRLEDİ

Yapılan ilk değerlendirmede, öğrencilerin öğrenci yurdu bahçesinde kurulan hayır etkinliğinde tavuk döner yedikleri belirlendi. Bir süre sonra rahatsızlanan öğrenciler, mide bulantısı, kusma ve karın ağrısı şikayetleriyle Kozan Devlet Hastanesine başvurdu.

HASTANEYE KALDIRILDILAR

İlk etapta 9 öğrencinin rahatsızlandığı olayda, hastaneye başvuran öğrenci sayısının 25'e yükseldiği öğrenildi. Öğrenciler tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Gıda zehirlenmesi şüphesi üzerine Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, savcılığın talimatıyla inceleme başlattı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır