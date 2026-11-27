27 Kasım Cuma 2026 tarihi itibarıyla, Tekirdağ’da hava durumu ilginç bir gün sunuyor. Bugün, şehrin üstünde bulutlu bir hava hâkim. Sıcaklık 20 derece civarında seyrediyor. Bu sıcaklık, kış mevsiminin başlangıcına rağmen ılıman bir gün geçirileceğini gösteriyor. Havanın nem oranı ise yüksek. Deniz kıyısı olmasının etkisiyle biraz bunaltıcı bir his oluşabilir. Tekirdağ'da hava durumu hakkında bilgi almak isteyenler için öğleden sonra bulutların yoğunlaşması bekleniyor. Dışarıda geçireceğiniz zamanlarda yanınıza şemsiye almanız faydalı olacaktır. Ani yağışlar dönemi başlayabilir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu daha dikkat çekici olacak. 28 Kasım Cumartesi günü, Tekirdağ'da azalan bulutlarla hafif güneş bekleniyor. Sıcaklığın 19 - 21 derece arasında değişmesi öngörülüyor. Rüzgârın serinletici etkisi, sıcaklık hissini düşürebilir. 29 Kasım Pazar günü ise benzer bir hava durumu yaşanacak. Ancak, gün içinde kısa süreli yağışlı hava koşulları görülebilir.

Dışarıda vakit geçirdiğinizde hava koşullarını dikkate almak önemli. Bilmediğiniz hava durumu planlarınıza engel olabilir. Kıyafetlerinizi seçerken kat kat giyinmek akıllıca olacaktır. Dışarıda olacaksanız, ani hava değişimlerine karşı yağmur geçirmez bir mont bulundurmalısınız. Bu şekilde hazırlıklı olursunuz.

Sonuç olarak, 27 Kasım Cuma 2026 Tekirdağ hava durumu değişken bir seyir izliyor. Önümüzdeki günlerde belirsizlik devam edebilir. Hafif ılıman günlerden ani yağışlı havalara geçiş yaşanabilir. Havanın keyfini çıkarmak için esnek kalmalısınız.