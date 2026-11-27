Trabzon hava durumu, 27 Kasım Cuma 2026 tarihinde oldukça değişken. Bugün Trabzon'un iklim özellikleri kendini gösteriyor. Şehirde hava sıcaklığı, 19 - 22 derece arasında olacağı öngörülüyor. Yağışlı hava etkisiyle, nem oranı da yükselecek. Dışarı çıkıldığında, taze ve serin bir hava hissedilecek. Yağış olasılığına karşı yanınıza şemsiye almanızı öneririm. Bu, beklenmedik yağışlardan korunmanın iyi bir yoludur.

Trabzon'un kıyı şeridinde yerel yağışların meydana gelmesi muhtemel. Gün içinde anlık hava değişiklikleri yaşanabilir. Trabzon’da dışarıda geçirilen zamanlarda ani hava değişikliklerine karşı dikkatli olmalısınız. Gün içerisinde hava bazen serinlese de, ılık bir rüzgar eşlik edecek. Bu, yürüyüş veya açık hava etkinlikleri için hoş bir atmosfer sağlar.

Önümüzdeki günlerde hava durumu farklı seyirler izleyebilir. Cumartesi günü benzer sıcaklıklar bekleniyor. Sıcaklık 19 - 21 derece civarında olacak. Ancak hava şartları kararsızlaşabilir. Bu nedenle, yanınıza yağış önleyici giysi ya da şemsiye almanız akıllıca olur. Pazar gününden itibaren sıcaklıklar 17 - 19 dereceye düşebilir. Bu duruma göre giysilerinizi ayarlamak önemli.

Trabzon'da açık hava etkinlikleri planlayanlar dikkatli olmalı. Anlık hava değişikliklerine hazırlıklı olmak önemlidir. Dışarıda kat kat giyinmek, konforunuzu artırır. Önümüzdeki günlerde rüzgarlı günlere hazır olun. Kıyı bölgelerindeki rüzgarlar dışarıda geçirilen zamanı etkileyebilir.

Trabzon'un güncel hava durumu ve ilerleyen günlerde beklenen koşullar, sağlığınızı korumaya yönelik önlemleri de gündeme getiriyor. Trabzon’un doğası ve iklimi, her mevsimde keşif için olanaklar sunuyor. Anlık hava değişimlerine hazırlıklı olmak, keşiflerinizi daha keyifli hale getirecektir.