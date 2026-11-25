Libya Temsilciler Meclisinin resmi gazetesinin 17. sayısında yayımlanan 2026 tarihli 8 sayılı kanunla, Türkiye ile dönemin Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti arasında 2019'da imzalanan Akdeniz'deki deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasına ilişkin mutabakat zaptı onaylanarak tüm resmi prosedürler tamamlanmış oldu.

Anlaşma, 6 madde ve 2 ekten oluşurken, Libya ile Türkiye arasındaki kıta sahanlığı ve münhasır ekonomik bölge sınırları 36 temel coğrafi koordinat noktası esas alınarak belirlendi.

Koordinat noktalarının iki ülkenin kıyıları arasında eşit olarak dağıtıldığı belirtildi.

Anlaşmaya göre taraflardan birinin, belirlenen koordinatları etkileyebilecek şekilde üçüncü bir ülkeyle münhasır ekonomik bölge sınırlarının belirlenmesine ilişkin müzakerelere başlaması halinde diğer tarafı bilgilendirecek ve onunla müzakere yürütecek.

Anlaşmada ayrıca iki ülkenin, münhasır ekonomik bölgeleri arasında uzanabilecek doğal kaynakların işletilmesi için ortak düzenlemeler yapabileceği kaydedildi.

Deniz sınırlarının belirlenmesine ilişkin maddeler ve bunların eklerinin ise anlaşmada öngörülen gözden geçirme ve değişiklik mekanizmasının dışında tutulduğu bildirildi.

Libya Temsilciler Meclisi, 2019'da dönemin Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti ile Türkiye arasında imzalanan deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasına ilişkin mutabakatı 20 Ekim'de oy birliğiyle kabul etti.

Meclis ayrıca, 2020'de mutabakatın onaylanmasını reddeden 1 sayılı kararını ve Türkiye ile siyasi ilişkilerin kesilmesine ilişkin 6 sayılı kararını da oy birliğiyle iptal etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile dönemin Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac tarafından 27 Kasım 2019'da imzalanan mutabakat, 7 Aralık 2019'da yürürlüğe girmişti.

Kaynak: AA | Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır