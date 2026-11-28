Yeni Parti'den istifa ederek AK Parti'ye katılan Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ı makamında ağırladı.

ERDOĞAN'IN FOTOĞRAFI ASILDI

Ziyarette çekilen fotoğraflarda Yüceer'in makam koltuğunun arkasındaki duvarda bulunan Mustafa Kemal Atatürk portresinin yanına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafının da asıldığı görüldü.

Yüceer’in 25 Nisan 2024’te Özgür Özel’le makamında çekilen fotoğrafında yalnızca Atatürk portresi görülüyordu.

AK PARTİ'YE GEÇİŞİ SONRASI İLK ÜST DÜZEY ZİYARET

Öte yandan Bakan Göktaş'ın ziyaretinin ise Yüceer'in AK Parti'ye geçişi sonrası belediyeye yapılan ilk üst düzey ziyaret olduğu aktarıldı.