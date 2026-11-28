Van hava durumu için 28 Kasım Cumartesi 2026 tarihine ait doğrulanmış, anlık tahmin verisine erişemiyorum. Bugünkü havanın açık, yağışlı ya da karlı olacağını kesinmiş gibi söylemek doğru olmaz.

Kasım ayının son günlerinde Van’da hava genellikle soğuk seyreder. Gündüz sıcaklıkları çoğunlukla birkaç derece civarında kalabilir. Gece sıcaklıkları sıfırın altına inebilir. Yağış görülürse kar ihtimali de göz önünde bulundurulmalı.

“Bugünkü hava nasıl?” diye merak edenler yola çıkmadan önce güncel tahmini kontrol etmeli. Soğuk havaya uygun giyinmek fayda sağlar. Sabah ve akşam saatlerinde don ya da buzlanma ihtimaline karşı dikkatli olunmalı. Araç kullananlar yol koşullarını takip etmeli. Yayalar kaygan zeminlerde temkinli yürümeli.

Önümüzdeki günlerin hava durumu için kesin tahmin paylaşmak, güncel meteorolojik veriler gerektirir. Mevsim koşullarına göre Van’da havanın soğuk kalması mümkün. Gece sıcaklıkları daha da düşebilir. Zaman zaman yağışlı ya da karlı geçişler görülebilir.

Seyahat veya günlük plan öncesinde tahmini yeniden kontrol edin. Bu, değişken hava koşullarına hazırlıklı olmanıza yardımcı olur.