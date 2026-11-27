Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 23 Kasım 2026 günü saat 14.00 sıralarında bir şahsın üzerinde arama yapıldığı belirtildi. Yapılan aramada, paketlenmiş ve satışa hazır halde toplam 22 parça halinde 16,7 gram sentetik kannabinoid hammaddesinin ele geçirildiği ifade edildi. Cumhuriyet savcısının talimatı doğrultusunda şüphelinin 24 Kasım 2026 tarihinde adli makamlara sevk edilmek üzere gözaltına alındığı kaydedildi.

TUTUKLANDI

Muş Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda yürütülen soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen şüphelinin, çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandığı bildirildi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır