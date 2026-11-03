AK Parti'ye yeni belediyelerin katılacağı iddiaları gündemden düşmezken, İstanbul'daki Silivri ilçe belediyesi yeniden kulislerde konuşulmaya başlandı.

SİLİVRİ BELEDİYESİ AK PARTİ'YE Mİ GEÇİYOR?

CHP'li Silivri Belediye Başkan Vekili Yalçın Ekici ile birlikte hareket eden bazı CHP'li belediye meclis üyelerinin istifa ederek AK Parti'ye geçeceği iddiaları yeniden gündem yarattı.

Özellikle yerel gazetelerde bu iddianın geçtiğimiz hafta içinde çok sık konuşulmaya başlandığını belirten Gazeteci Türker Akıncı; çarpıcı kulis bilgilerini paylaştı.

AKINCI: "HAFTA İÇİ SİLİVRİ'DE İLGİNÇ GELİŞMELER OLDU"

Habertürk canlı yayınında dikkat çeken açıklamalarda ve iddialarda bulunan Akıncı, "Hangi ilçe AK Parti'ye katılacak? diye çok konuşuluyor. Özellikle Slivri ilçesi bu hafta çok gündeme geldi. Yerel basında bilhassa çok konuşuldu. Silivri acaba AK Parti'ye mi katılacak? Çünkü CHP'li Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu şu anda Silivri Cezaevi'nde. Yürütülen bir soruşturma var ve devam ediyor. Başkan vekili CHP'de hala ve devam ediyor. Ama hafta içi orada ilginç gelişmelerin olduğu AK Partililerle bir takım görüşmeler olduğu iddia edildi. Özellikle yerel basın bunu çok yazdı." ifadelerini kullandı.

Gazeteci Türker Akıncı

"AK PARTİ İSTANBUL İL BAŞKANI ABDULLAH ÖZDEMİR'E SORDUM"

Silivri iddialarını bizzat AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir'e sorduğunu belirten Akıncı, "'Silivri acaba AK Parti'ye geçecek ilçelerde biri midir?' diye sordum. Ama şu anda öyle bir durumun olmadığını söyledi. Tabi bu siyaset onun da altını çizelim. Orada bir dönem öne Silivri'de MHP vardı. Hatta MHP'li belediye başkanı, şu anda MHP İstanbul İl Başkanı Volkan bey. Orasının biraz daha MHP'ye ayrılmış bir kota olduğunun da altını çizelim." dedi.

EYÜPSULTAN'I İŞARET ETTİ

Eyüpsultan Beldiyesi için de dikkat çeken ifadeler kullanan Akıncı, "Bunun dışında İstanbul'da özellikle Eyüpsultan'da yapılan itirazlardan bir sonuç çıkacak mı onu takip etmekte fayda var. Bir kulis bilgisi olarak belirteyim." diye konuştu.

"ANADOLU YAKASINDA BİR İLÇE AK PARTİ'YE YAKIN"

Yeni bir kulis bilgisini de paylaşan Akıncı, "Bir de Anadolu yakasında bir ilçe belediyesinin AK Parti'ye katılma ihtimali giderek artıyor." dedi.

BALCIOĞLU 4 AYDIR TUTUKLU

Öte yandan Eski Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu 16 Haziran 2026 tarihinde tutuklandı. Balcıoğlu'na "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve yönetmek", "örgüte üye olma", "rüşvet alma-verme", "irtikap", "nüfuz ticareti", "görevi kötüye kullanma", "ihaleye fesat karıştırma", "edimin ifasına fesat karıştırma", "imar kirliliğine neden olma" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlamaları yöneltildi. Balcıoğlu'nun yerine ise Silivri Belediye Başkan Vekili olarak CHP'li Yalçın Ekici gelmişti.

***Yalçın Ekici (solda), Bora Balcıoğlu (sağda) ***