Düzce kent merkezinde, özellikle kafelerin yoğun olarak bulunduğu bölgede elektrik kablolarında aşırı yüklenme nedeniyle arıza meydana geldi. Elektrik kablolarının yanması ve yaşanan patlamaların ardından bölgedeki birçok noktada elektrik kesintisi yaşandı.

Kesinti nedeniyle bölgedeki işletmeler olumsuz etkilenirken, ihbar üzerine elektrik arıza ekipleri bölgeye sevk edildi. Hattaki elektrik akımının kesildiğini belirten ekipler, arızanın giderilmesi ve bölgeye yeniden elektrik verilmesi için çalışmaların en kısa sürede tamamlanacağını ifade etti.



Kaynak: İHA | Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır