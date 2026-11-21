ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği basın brifinginde Asya turunun ardından dış politika gündemini değerlendirdi.

Çin'de kendisini Şi ve Putin ile bir araya getiren üçlü zirvenin sadece bu üç ülke için değil tüm dünya için önemli olduğunu vurgulayan Trump, çok başarılı bir zirveye imza attıklarını söyledi.

Trump, bu tür bir üçlü görüşmenin tarihte ender olduğunu ifade ederek, "Bu tarihi zirvenin sonucu, türünün ilk örneği olan üçlü barış bildirgesiydi. ABD, Rusya ve Çin, nükleer bir çatışmanın yaşanmasına asla izin verilmemesi konusunda mutabık kaldı." değerlendirmesinde bulundu.

Pekin'in nükleer konusunda masaya oturmayı kabul etmesinin başlı başına önemli bir gelişme olduğunu kaydeden ABD Başkanı, "İlk kez Çin, nükleer riskin azaltılmasına yönelik üçlü görüşmeler yapmayı kabul etti." diye konuştu.

"ÇOK İYİ BİR İLİŞKİM VAR"

Trump, bu görüşmelerde hem Rusya Devlet Başkanı Putin hem de Çin Devlet Başkanı Şi ile birçok konuda çok iyi görüşmeler yaptıklarını vurgulayarak, "Üçümüz arasındaki ilişki muhteşemdi." dedi.

ABD Başkanı, "Putin ile harika bir ilişkim var ve bu iyi bir şey, Şi ile de çok iyi bir ilişkim var ve bu da iyi bir şey. Ülkemiz şu anda güvendeyse sebebi budur." değerlendirmesini yaptı.

Trump, bir araya geldiği 20 kadar ülkenin lideriyle birçok ikili ve bölgesel meseleyi ele aldıklarını ancak özellikle "İran'ın nükleer silaha sahip olmamasını sağlamak" konusunu görüştüklerini ve ayrıca Kore Yarımadası ile Rusya-Ukrayna savaşı gibi uluslararası meseleleri ele aldıklarını belirtti.

Beyaz Saray tarafından yayımlanan ortak "Barış Bildirgesi"nde üç lider, "nükleer savaşın kazanılamayacağını ve asla yapılmaması gerektiğini" yeniden teyit etmişler ve ülkelerinin "nükleer risklerin azaltılması ve nükleer silahların yayılmasının önlenmesi konusunda diyalog kuracaklarını" taahhüt etmişlerdi.

Bildiriye göre, üç ülke de BM Güvenlik Konseyi'nin daimi üyeleri olarak "BM'yi reformdan geçirmeyi" taahhüt ederken, Uluslararası Ceza Mahkemesi ve benzeri kurumların "yetki alanlarını suistimal etmemeleri" gerektiği konusunda mutabık olduklarını belirtmişti.

Kaynak: AA | Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır