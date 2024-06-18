HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Hac ibadeti için gitmişlerdi! İlk kafileden bu yana can kayıpları arttı

Hac ibadeti için gitmişlerdi! İlk kafileden bu yana can kayıpları arttı

18.06.2024 10:29
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bu yıl hac ibadeti için Türkiye'den ilk kafile 9 Mayıs'ta yola çıkmıştı. O tarihten bu yana Mekke'de yaşamını yitiren Türk vatandaşlarının sayısı açıklandı.

Hac ibadeti için gitmişlerdi! İlk kafileden bu yana can kayıpları arttı

Dünyanın dört bir yanından "kutsal topraklara" gelen Müslümanlar, gerekleri yerine getirmenin ardından hacı oldu. Arafat ve Müzdelife'de Kurban Bayramı arifesinde vakfe görevlerini yapan ve daha sonra Cemerat'a geçerek "büyük şeytan" olarak ifade edilen "Akabe cemresi"ne 7 taş atan Müslümanlar, daha sonra Kabe'de ziyaret tavafı ve sa'yi gerçekleştirdi.

AA-20240617-34906956-34906940-HACILAR_BAYRAMIN_IKINCI_GUNUNDE_DE_SEYTAN_TASLAMAYA_DEVAM_ETTI

Türkiye'den ilk kafilenin 9 Mayıs'ta gerçekleştirdiği süreçle başlayan 2024 yılı hac organizasyonunda hayatını kaybeden Türk vatandaşı sayısı 23'e yükseldi. Vefat eden hacı adaylarının ölüm nedenlerinin büyük bölümünü, kalp damar hastalıkları ve enfeksiyona bağlı hastalıkların oluşturduğu öğrenildi.

AA-20240617-34906956-34906948-HACILAR_BAYRAMIN_IKINCI_GUNUNDE_DE_SEYTAN_TASLAMAYA_DEVAM_ETTI

HACI ADAYLARININ YAŞ ORTALAMASI İSE 60 OLDU

Bu sene 84 binden fazla vatandaş hac ibadeti için "kutsal topraklara" gelirken, bu kişilerin yüzde 53'ünü kadın, yüzde 47'sini ise erkekler oluşturdu. Hacı adaylarının yaş ortalaması ise 60 oldu.

AA-20240617-34906956-34906949-HACILAR_BAYRAMIN_IKINCI_GUNUNDE_DE_SEYTAN_TASLAMAYA_DEVAM_ETTI

Öte yandan, 2024 yılı hac organizasyonunda Diyanet İşleri Başkanlığınca "kutsal topraklarda" sağlanan sağlık hizmeti kapsamında 56 binden fazla muayene gerçekleştirildi.

AA-20240617-34906956-34906950-HACILAR_BAYRAMIN_IKINCI_GUNUNDE_DE_SEYTAN_TASLAMAYA_DEVAM_ETTI

Hacı adaylarının muayenelerinin büyük bölümü, Diyanet Mekke Hastanesinde yapıldı. 500'ün üzerinde sağlık personelinin görevli olduğu hastane, C tipi, bir ve ikinci basamak düzeyinde hizmet veriyor. 100 yatak kapasitesi, 20 branştaki poliklinikleri, acil servisi, görüntüleme merkezi, diş merkezi bulunan hastanede bu sene ilk kez çocuk polikliniği de açıldı.

AA-20240617-34906956-34906953-HACILAR_BAYRAMIN_IKINCI_GUNUNDE_DE_SEYTAN_TASLAMAYA_DEVAM_ETTI

AA-20240617-34906956-34906952-HACILAR_BAYRAMIN_IKINCI_GUNUNDE_DE_SEYTAN_TASLAMAYA_DEVAM_ETTI

AA-20240617-34906956-34906951-HACILAR_BAYRAMIN_IKINCI_GUNUNDE_DE_SEYTAN_TASLAMAYA_DEVAM_ETTI

(AA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

Express


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
MSB duyurdu: 3 terörist etkisiz hale getirildiMSB duyurdu: 3 terörist etkisiz hale getirildi
İpini koparıp ortalığı birbirine kattıİpini koparıp ortalığı birbirine kattı
'Kaçak hacı' videoları, Diyanet'in o Türkleri Suudi Arabistan'a şikayet ettiği iddiası...'Kaçak hacı' videoları, Diyanet'in o Türkleri Suudi Arabistan'a şikayet ettiği iddiası...
Anahtar Kelimeler:
hac
En Çok Okunan Haberler
Erken emeklilik bayram sonrası Meclis’te!

Erken emeklilik bayram sonrası Meclis’te!

Hepsi belediyeden karşılanmış! "Skandala neden olacak"

Hepsi belediyeden karşılanmış! "Skandala neden olacak"

Yüzde 25’ten yüzde 60’a 1 günde geçecekler!

Yüzde 25’ten yüzde 60’a 1 günde geçecekler!

Abdullah Gül hakkında o iddia doğru mu? Resmi açıklama geldi

Abdullah Gül hakkında o iddia doğru mu? Resmi açıklama geldi

Uzungöl'de Arap turistler birbirine girdi! Türkler zorla ayırdı: Sosyal medyada gündem oldu

Uzungöl'de Arap turistler birbirine girdi! Türkler zorla ayırdı: Sosyal medyada gündem oldu

NATO’dan korkutan Çin uyarısı: En büyük silahlı çatışmayı körüklüyorlar!

NATO’dan korkutan Çin uyarısı: En büyük silahlı çatışmayı körüklüyorlar!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

"Alıştığınızda ayakkabı giymek istemiyorsunuz!"

"Alıştığınızda ayakkabı giymek istemiyorsunuz!"

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Çabasız şıklık! Levi's tişörtlerde 400 TL altı fiyatlar

Çabasız şıklık! Levi's tişörtlerde 400 TL altı fiyatlar

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.