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Hacer Çınar'a yönelik sözleri nedeniyle CHP'den ihraç edilmişti! Tanju Özcan: Beraat ettim, özür bekliyorum

08.12.2022 15:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bolu Belediyesi Meclisi'nde "Bana niye el sallıyorsunuz, ben evli barklı adamım ayıp oluyor" sözleri sonrası başlayan polemik mahkeme koridoruna taşınmıştı. AK Partili meclis üyesi Hacer Çınar'a yönelik ifadeleri sebebiyle açılan davada yargılanan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, beraat ettiğini duyurdu. Özcan, "Benden özür dilenmezse hakkımı helal etmeyeceğim. Size ayrıca manevi tazminat davası açacağım" diye konuştu.

Hacer Çınar'a yönelik sözleri nedeniyle CHP'den ihraç edilmişti! Tanju Özcan: Beraat ettim, özür bekliyorum

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, AK Parti Belediye Meclis Üyesi Hacer Çınar’a yönelik belediyenin meclis toplantısında "Bana niye el sallıyorsunuz, ben evli barklı adamım ayıp oluyor" ifadelerini kullandığı gerekçesiyle davalık olmuştu. Hacer Çınar, Bolu 1'inci Aile Mahkemesine, Tanju Özcan'a karşı kendisine yönelik koruma kararı alınması için başvuruda bulunmuş, başvuruyu değerlendiren mahkeme Çınar'ın "tedbir" talebini kabul ederek, koruma kararı almıştı. Tanju Özcan ise bu süreçte Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) 1 yıl geçici süreyle ihraç edilmişti.

"BENİM PARTİDEN RESMİ ATILMA GEREKÇEM DE BU"

Bolu Belediyesi'nin aralık ayı meclis toplantısının 2. birleşiminde açıklamalarda bulunan Başkan Özcan, davalardan beraat ettiğini açıkladı. Özcan, "Aile mahkemesi beni aklamış, ben ceza mahkemesinden de beraat etmişim. Peki, siz Hak-İş olarak benim neyimi protesto ettiniz günlerce? Mahkeme, 'Burada suç yok' diyor. Benim partiden resmi atılma gerekçem de bu. Dolayısıyla ben aklandım, vicdanen de rahatım, hukuken de rahatım" dedi.

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"ÖZÜR BEKLİYORUM"

Özcan, açıklamasına şöyle devam etti:

"Bana iftira attığınız için de sizden özür bekliyorum. Benden özür dilemezseniz siz ve partilileriniz, o Hak-İş, sarı sendikanın yetkilileri, ‘Hadi dondurma yiyelim, ne güzel başardık’ diyenler. Benden özür dilenmezse hakkımı helal etmeyeceğim. Size ayrıca manevi tazminat davası açacağım"

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HACER ÇINAR'DAN TEPKİ: "YÜZSÜZLÜK ANCAK BU KADAR OLUR"

Meclis üyesi Hacer Çınar ise kendisine beraat kararının tebliğ edilmediğini ifade ederek, Özcan’a yönelik, "Hepinizden elinizi vicdanınıza koymanızı istirham ediyorum. Eğer bu benim yerime sizin eşiniz, sizin kız kardeşiniz, sizin evladınız olsaydı. Ben bir anneyim, bir annenin babanın da evladıyım. Burada yapılan terbiyesizliğin, karşılığındaki yüzsüzlük ancak bu kadar olur. Kendisini buradan bir kez daha kınıyorum. Yargı karşısında aklanabilir ama Allah huzurunda ne yapacağımızı hep birlikte göreceğiz. Bize de yargıdan gelen bir karar yok" ifadelerini kullandı.

HJG

(İHA)

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Tanju Özcan Bolu Belediyesi

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