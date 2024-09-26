Hacı Sabancı'nın 'gayrimeşru çocuğu' var mı? O iddialar gündem olunca...

Hacı Sabancı'nın gayrimeşru çocuğu olduğu iddiaları gündeme bomba gibi düşmüştü. Nazlı Kayı ile evli olan Hacı Sabancı'nın iddialara göre bir oğlu var.

Hacı Sabancı'ya açılan 'babalık davası' yine gündemde. 2010 yılında Facebook üzerinden Hacı Sabancı’yla tanışan F.D. isimli kadın, 2 Şubat 2021'de dünyaya gelen çocuğu Uzay'ın Sabancı'dan olduğunu iddia ederek dava açacağını söyledi.

Hacı Sabancı ise bu iddiaları yalanladı ve yasal hakkını kullanacağını açıkladı.Hacı Sabancı bugün bir kez daha DNA haberleriyle gündeme geldi.

İddialara göre DNA testi sonuçlandı ve çocuk Hacı Sabancı'dan çıktı. "Sosyetede, DNA incelemesi sonucunda çocuğun Hacı Sabancı'dan olduğunun kesinleştiği konuşuluyor" yorumları sonrası hemen açıklama geldi.

"BÖYLE BİR KARAR YOK"

Sosyal medya hesabından avukatı aracılığıyla açıklama yapan Hacı Sabancı, iddiaları kesin bir dille yalanladı:

"Değerli Kamuoyu, Müvekkilim Hacı Sabancı için DNA testi yapıldığı gibi ileri sürülen iddialar doğru olmayıp, mahkemenin bu DNA testi yapılması yönünde tesis ettiği bir kararı dahi yoktur. Mahkemenin bu yönde bir kararı dahi yok iken kamuyu aldatmaya yönelik, müvekkil ve ailesini hedef alan bu tür gerçeğe aykırı haberler kamu vicdanını da incittiği, bu tür gerçeğe aykırı iddiaların haber değeri olmadığı, haber kriteri dahi taşımadığı açıktır. Hukuki ve cezai açıdan konunun yakından takipçisi olacağız."