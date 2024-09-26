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Cedi Osman için Atina'da yaşayacak! Ebru Şahin manzarasını paylaştı

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
26.09.2024 09:59
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Kuzey Makedonya'da nikah masasına oturan oyuncu Ebru Şahin ile basketbolcu Cedi Osman sakin bir hayat yaşıyor.

Cedi Osman için Atina'da yaşayacak! Ebru Şahin manzarasını paylaştı

Kuzey Makedonya'da nikah masasına oturan oyuncu Ebru Şahin ile basketbolcu Cedi Osman sakin bir hayat yaşıyor.

Özel hayatıyla ve rolleriyle gündeme gelen Ebru Şahin eşi için yeni bir şehirde yaşayacak. Yunanistan'a transfer olan Cedi Osman için Ebru Şahin İstanbul ve Atina arasında mekik dokuyor.

Ebru Şahin "Halen buralıyım ama bizim için bir değişiklik oldu ev almadık ama ev tuttuk" dedi.

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Ebru Şahin sosyal medya üzerinden de Atina'da ev tutma sürecini paylaştı. Oyuncunun yeni evinin manzarası da dikkat çekti.

"HER GÜN YENİ BİR ŞEY KEŞFEDİYORUZ"

Daha önce ALL dergisine verdiği röportajda Cedi Osman ile ilişkisi hakkında konuşan Ebru Şahin, "Cedi ile küçüklüğümüzden beri farklı çevrelerde, farklı güven anlayışlarında büyürken hep aynı içgüdüyle hareket ettiğimizi fark ettik. Hani biriyle konuşmana gerek kalmadan her şeyi halledersin ya, aramızda öyle bir bağ var. Birbirimizde her gün yeni bir şey keşfediyoruz" demişti.

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Ebru Şahin
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