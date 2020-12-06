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Hacı Sabancı o mesajı ifşa etti olay oldu

06.12.2020 07:51 | Son Güncelleme:
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Hacı Sabancı o mesajı ifşa etti olay oldu

Hacı Sabancı'nın bir takipçisi, kendisinin ve kardeşi Hakan Sabancı'nın adını taşıyan iki web sitesinin domain ve hosting hakları için 100.000 dolar istedi. O mesajı yayınlayan Hacı Sabancı, "Dolar hesabı diye de belirtmiş, kral" dedi.

Sevgilisi Nazlı Kayı ile nikah masasına oturmaya hazırlanan Hacı Sabancı, kendisine gelen mesajı ifşa etti.

Sabancı'nın takipçisi, kendisinin ve kardeşi Hakan Sabancı'nın adını taşıyan iki web sitesinin domain ve hosting hakları için 100.000 dolar istedi. O mesajı ti'ye alan Hacı Sabancı, "Dolar hesabı diye de belirtmiş, kral" dedi.

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Sabancı daha önce sevgilisini öpmeye çalışmış ve o an yakalanınca dalga konusu olmuştu.

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EVLENİYORLAR

Sabancı, 11 Kasım'da sevgilisi Nazlı Kayı'ya evlilik teklifinde bulunmuştu. Bu teklif karşısında gözyaşlarına hakim olamayan Nazlı Kayı, "Evet" diyerek, Sabancı ile evliliğe ilk adımı atmıştı.

Çift, iki yıldır birliktelik yaşıyor.

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