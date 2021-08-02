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  4. Hacker'ları telefonunuzdan uzak tutmak mı istiyorsunuz? İşte altın değerindeki tavsiye

Hacker'ları telefonunuzdan uzak tutmak mı istiyorsunuz? İşte altın değerindeki tavsiye

02.08.2021 10:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Akıllı telefonlar hacker'lar tarafından sıklıkla hedef alınıyor. Fakat ABD Senato'su üyelerine verilen bir tavsiyeye göre akıllı telefonunuzun güvende kalmasına yardımcı olabilmek adına sizin de yapabileceğiniz çok önemli bir yöntem var.

Hacker'ları telefonunuzdan uzak tutmak mı istiyorsunuz? İşte altın değerindeki tavsiye

Siber saldırıların sayısı gittikçe artıyor. Hacker'lar son dönemde odaklarını ise akıllı telefonlara çevirmiş durumdalar. Peki biz akıllı telefon kullanıcılarının siber korsanlara karşı yapması gerekenler nedir? Bunun için ABD Senato'su üyelerine verilen oldukça basit bir tavsiyeye kulak vermek gerek.

İŞTE ABD SENATO'SUNA VERİLEN TAVSİYE

Tavsiyeye göre, akıllı telefonunuzun güvende kalmasına yardımcı olabilecek yöntemlerden biri sadece telefonunuzu açıp kapatmak. Bu tavsiye size çok basit gelebilir. Ancak dijital güvensizliğin hakim olduğu şu dönemde bir cihazı kapatıp tekrar açmanın hacker'ların akıllı telefonlardan bilgi çalmasını engelleyebileceği ortaya çıktı.

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Şunu da söylememiz gerekiyor; telefonu açıp kapatmak, siber korsanları kesin olarak durduracak diye bir şey yok. Ancak bu yöntem onların çabalarına ket vurabilir.

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HAFTADA BİR KEZ YAPIN

ABD Ulusal Güvenlik Ajansı (NSA), geçen yıl yayınladığı kılavuzda siber korsanlığı durdurmanın bir yolu olarak, bir telefonun her hafta yeniden başlatılmasını tavsiye etmişti.

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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon
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