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Hadise aşka geldi! Kaan Yıldırım'la romantik poz

28.01.2021 14:25 | Son Güncelleme:
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Hadise aşka geldi! Kaan Yıldırım'la romantik poz

2020'nin sürpriz aşıkları Hadise ile Kaan Yıldırım, ayrılıp yeniden barışmıştı. Hadise barıştıktan sonra ilk kez sevgilisiyle bir fotoğrafını paylaştı.

Ünlü şarkıcı Hadise, yaklaşık 8 ay aşk yaşadığı oyuncu sevgilisi Kaan Yıldırım'dan ayrıldığını duyurmuştu.

Ancak ünlü çift ayrılığa dayanamadı. Hadise, reklam yüzü olduğu bir markanın lansmanında Kaan Yıldırım ile barıştığını açıkladı.

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Şarkıcı, "Büyük konuşmamak lazım. Hepimiz insanız. 2020'de hangimizin psikolojisi yerindeydi? Kadınlar duygularını çok yoğun yaşıyor. Hemcinslerim benim ne demek istediğimi anlayacaktır. Her şey yolunda. Şimdi çok mutluyuz”" dedi.

Buzları eriten aşıklardan barışma sonrası ilk fotoğraf da geldi. Hadise, sevgilisi Kaan Yıldırım ile yer aldığı bu pozunu takipçileriyle paylaştı.

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