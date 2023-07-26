Hadise Bircan Bali'nin beraatine itiraz etti! Hakim karşısına çıkacak

Hadise, "Söylemezsem Olmaz" isimli programda farklı tarihlerde, basın özgürlüğüne aykırı şekilde kendisini rezil etmek maksadıyla kasıtlı, kötü niyetli bir şekilde, sistematik olarak oldukça yoğun ve tahammül sınırlarını aşan ifadeler kullandığı gerekçesiyle program sunucusu Bircan Bali hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

Programdaki söylemlerin Hadise'yi küçük düşürecek ve kendisini yanlış tanıtacak nitelikte olduğu belirtilerek, Bircan Bali hakkında "Hakaret" suçundan 3 aydan 3 yıl 6 aya kadar hapis talebiyle dava açıldı.

Mahkeme sanık Bircan Bali hakkında "Hakaret" suçundan cezalandırılması istemiyle kamu davası açıldığını ancak suçun unsurlarının oluşmadığı gerekçesiyle beraat kararı verildiğini belirtti.

Beraat kararına şikayetçi Hadise'nin avukatı itiraz etti. İtirazı kabul eden mahkeme, duruşma açılarak yargılamaya devam edilmesine karar verdi.



