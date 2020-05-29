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Hadise'den Acun Ilıcalı'ya: Sen dostum diyebildiğim...

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.05.2020 14:06 | Son Güncelleme

O Ses Türkiye'nin yeni jürisi arasında olup olmadığı merak konusu olan Hadise Acun Ilıcalı'nın doğum gününü bir mesajla kutladı.

Hadise'den Acun Ilıcalı'ya: Sen dostum diyebildiğim...

O Ses Türkiye'nin yeni sezonunda yer almayacağı konuşulan Hadise, Acun Ilıcalı'nın doğum gününü kutladı.

Ilıcalı ile çekilmiş bir pozunu paylaşan Hadise, "Uzun yıllardır seninle aynı proje içinde olmaktan mutluluk duyuyorum, Sen dostum diyebildiğim nadir insanlardansın, İyi ki doğdun Acun!" ifadelerini kullandı.
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Hadise bu paylaşamından sonra ise O Ses Türkiye'de Acun ile olan atışmalarını paylaştı.

Acun Ilıcalı, Cüneyt Özdemir'in YouTube kanalında yayınlanan programına katılmış ve O Ses Türkiye Jürisinde değişiklik olacağının sinyalini vermişti.

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