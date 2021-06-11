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Hadise'den Kaan Yıldırım dövmesi

11.06.2021 16:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz yılın sürpriz birlikteliği Hadise ile Kaan Yıldırım aşkı doludizgin devam ediyor. Yıldırım'a olan aşkını sık sık sosyal medyadan haykıran ünlü şarkıcı, sevgilisi koluna kazıttı.

Hadise'den Kaan Yıldırım dövmesi

Hadise, uzun süredir aradığı aşkı oyuncu Kaan Yıldırım'da buldu. Geçtiğimiz yıl kısa bir ayrılık yaşayan çift, ilişkilerine yeniden şans vermişti.

SOSYAL MEDYA ÖDÜLÜ ALDI

Yıldırım ile nikah masasına oturacağı söylenen ünlü şarkıcı, önceki gün 'Sosyal Medyayı En İyi Kullanan Kadın Müzik Sanatçısı' ödülü kazandı.

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AŞKI VÜCUDUNDA

Ödülü ile birlikte verdiği pozu sosyal medya hesabından paylaşan Hadise'nin Kaan Yıldırım'ı bileğine kazıttığı ortaya çıktı. Ünlü şarkıcının "h&k" şeklindeki dövmesi dikkatlerden kaçmadı.

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Anahtar Kelimeler:
Hadise Kaan Yıldırım
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