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Hadise derin göğüs dekoltesiyle olay oldu

28.08.2021 00:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hadise’nin Instagram hesabından paylaştığı derin göğüs dekolteli elbisesiyle verdiği pozu sosyal medyada olay oldu. Oyuncu Kaan Yıldırım’dan ayrıldıktan sonra iş insanı Mehmet Dinçerler’le aşk yaşamaya başlayan şarkıcının cesur tercihi hayranlarını ikiye böldü.

Hadise derin göğüs dekoltesiyle olay oldu

Hadise, derin göğüs dekoltesi olan elbisesiyle verdiği pozu Instagram’ın hikaye kısmından paylaştı. Ünlü şarkıcının fotoğrafı, hayranlarını ikiye böldü. Bazı hayranları Hadise’nin cesur tercihini beğenirken bazıları ise beğenmeyerek tepki gösterdi.

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Hadise, oyuncu Kaan Yıldırım ile ayrıldıktan sonra iş insanı Mehmet Dinçerler’le birlikte olmaya başlamıştı. İkili sık sık kameralara mutluluk pozu veriyor.

hadise

KAAN YILDIRIM: AYIP OLUR

Hadise’nin evliliğin eşiğinden döndüğü eski sevgilisi Kaan Yıldırım, geçtiğimiz günlerde magazin gazetecilerinin sorularını yanıtladı. Yıldırım açıklamasında “Karşı tarafın bir ilişkisi var. Bu konulara girmem hiç uygun değil. Ayıp olur” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Hadise Kaan Yıldırım Mehmet Dinçerler
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ayibida biliyor:))))

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