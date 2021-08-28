Hadise derin göğüs dekoltesiyle olay oldu

Hadise, derin göğüs dekoltesi olan elbisesiyle verdiği pozu Instagram’ın hikaye kısmından paylaştı. Ünlü şarkıcının fotoğrafı, hayranlarını ikiye böldü. Bazı hayranları Hadise’nin cesur tercihini beğenirken bazıları ise beğenmeyerek tepki gösterdi.

Hadise, oyuncu Kaan Yıldırım ile ayrıldıktan sonra iş insanı Mehmet Dinçerler’le birlikte olmaya başlamıştı. İkili sık sık kameralara mutluluk pozu veriyor.

KAAN YILDIRIM: AYIP OLUR

Hadise’nin evliliğin eşiğinden döndüğü eski sevgilisi Kaan Yıldırım, geçtiğimiz günlerde magazin gazetecilerinin sorularını yanıtladı. Yıldırım açıklamasında “Karşı tarafın bir ilişkisi var. Bu konulara girmem hiç uygun değil. Ayıp olur” dedi.



