Hadise konser sırasında çılgına döndü! Onu daha önce hiç böyle görmediniz

Sinirli haline alışık olmadığımız Hadise'nin sahnede agresif tavırlar sergilemesi herkesi şoke etti. Hadise'nin el ve kol haraketlerinden ne kadar sinirlendiği kameralardan kaçmadı.

Konser öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Hadise yasaklanan klibi ile ilgili de konuştu.

Hadise'nin "Sıfır Tolerans" şarkısına çektiği klip RTÜK tarafından fazla müstehcen bulunmuş ve klibi yayınlayan kanallara ceza yağmıştı. Cezaların ardından Hadise'nin klibi Türk kanallarında yayınlanamamış ama Belçika'da klip 2. sıradan listelere girmişti.

Hadise'ye magazin muhabirleri bu konuyu sordu. Hadise, "Müzik kanallarında klibim yayınlanmıyor. Klibime vurulan damgayı hiçbir şekilde kabul etmeyeceğim" dedi.