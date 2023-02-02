Hadise, Mertens ve eşiyle kutlamadaydı! Dekolteli pozları sorulurken gitmeye çalıştı, kafasını vurdu

Mehmet Dinçerler ile sessiz sedasız nikah masasına oturan, ancak evliliği yalnızca 5 ay süren ünlü şarkıcı Hadise son dönemde iddialı pozlarıyla dikkat çekiyor. Göğüs dekolteli pozlarıyla sık sık gündem olan Hadise son olarak Galatasaray maçındaydı.

Maç sonrasında Mertens ve eşiyle kutlama yapan Hadise gece sonunda kameralara yakalandı.

Hadise'ye dekolteli pozları sorulunca "Saçma sorular soruyorsunuz" diyerek aracına kaçmaya çalışan şarkıcı kafasını da otomobile çarptı.

Sorulara "Ayy" diyerek tepki gösteren Hadise'nin o anları sosyal medyada gündem oldu.



