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Hadise, Mertens ve eşiyle kutlamadaydı! Dekolteli pozları sorulurken gitmeye çalıştı, kafasını vurdu

02.02.2023 12:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hadise Galatasaray maçını statta izledikten sonra Mertens ve eşiyle kutlama yaptı. Gecenin sonunda aracına giderken görüntülenen Hadise dekolte sorusundan kaçmak isterken kafasını arabaya vurdu.

Hadise, Mertens ve eşiyle kutlamadaydı! Dekolteli pozları sorulurken gitmeye çalıştı, kafasını vurdu

Mehmet Dinçerler ile sessiz sedasız nikah masasına oturan, ancak evliliği yalnızca 5 ay süren ünlü şarkıcı Hadise son dönemde iddialı pozlarıyla dikkat çekiyor. Göğüs dekolteli pozlarıyla sık sık gündem olan Hadise son olarak Galatasaray maçındaydı.

Maç sonrasında Mertens ve eşiyle kutlama yapan Hadise gece sonunda kameralara yakalandı.

Hadise'ye dekolteli pozları sorulunca "Saçma sorular soruyorsunuz" diyerek aracına kaçmaya çalışan şarkıcı kafasını da otomobile çarptı.

Sorulara "Ayy" diyerek tepki gösteren Hadise'nin o anları sosyal medyada gündem oldu.


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Hadise mehmet dinçer ünlü şarkıcı

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