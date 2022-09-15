Hadise'nin 3 milyon TL'lik yüzüğü sorun oldu! Mehmet Dinçerler geri istiyor

Hadise Mehmet Dinçerler ile boşanacağını duyurdu. Hadise, "Anlaşarak sonlandıramadığımız için boşanma davası açtığımı sizlerle paylaşmak isterim. Mehmet'e hayatında mutluluklar diliyorum. Bu süreçte yanımda olan herkese teşekkür ederim" açıklamasında bulundu.

Evlilikte büyük kavgalar yaşandığı ve mal bölüşümü konusunda sorunlar olduğu konuşulurken bomba bir iddia da gündeme geldi.

Boşanma haberini geçtiğimiz gün duyuran duyuran 2.Sayfa'nın haberine göre; Dinçerler düğünde takılan takıların hepsini istedi.

Dinçerler'in ayrıca evlilik teklifi ettiği 3 milyon TL'lik yüzüğü de geri istediği iddia edildi.

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