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  4. Hadise'nin 3 milyon TL'lik yüzüğü sorun oldu! Mehmet Dinçerler geri istiyor

Hadise'nin 3 milyon TL'lik yüzüğü sorun oldu! Mehmet Dinçerler geri istiyor

15.09.2022 10:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

4 aydır evli olan Hadise boşanma kararı aldı. Mehmet Dinçerler ile boşanacağını sosyal medyadan duyuran Hadise'nin kocası Dinçerler ile arası oldukça gergin. İddialara göre Mehmet Dinçerler evlilik teklifi için verdiği ve büyük olay olan 3 milyon TL'lik yüzüğü ve düğün takılarını istiyor.

Hadise'nin 3 milyon TL'lik yüzüğü sorun oldu! Mehmet Dinçerler geri istiyor

Hadise Mehmet Dinçerler ile boşanacağını duyurdu. Hadise, "Anlaşarak sonlandıramadığımız için boşanma davası açtığımı sizlerle paylaşmak isterim. Mehmet'e hayatında mutluluklar diliyorum. Bu süreçte yanımda olan herkese teşekkür ederim" açıklamasında bulundu.

Evlilikte büyük kavgalar yaşandığı ve mal bölüşümü konusunda sorunlar olduğu konuşulurken bomba bir iddia da gündeme geldi.

4 aylık evlilikte son durak! Hadise Twitter'dan açıkladı sosyal medya sallandı! Boşanma sözleri sonrası Mehmet Dinçerler'den ilk hamle...4 aylık evlilikte son durak! Hadise Twitter'dan açıkladı sosyal medya sallandı! Boşanma sözleri sonrası Mehmet Dinçerler'den ilk hamle...

Boşanma haberini geçtiğimiz gün duyuran duyuran 2.Sayfa'nın haberine göre; Dinçerler düğünde takılan takıların hepsini istedi.

Dinçerler'in ayrıca evlilik teklifi ettiği 3 milyon TL'lik yüzüğü de geri istediği iddia edildi.

Fiyatıyla dudak uçuklatan yüzükler

Kadınların en vazgeçilmez aksesuarlarından pırlanta yüzükler eşsiz tasarımlarıyla her kadını büyülüyor. Ancak öyle yüzükler var ki fiyatları adeta dudak uçuklatıyor. O yüzüklerden bazılarını görmek için buraya tıklayabilirsiniz.

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Hadise istedi kadınları
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