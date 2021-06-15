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Hadise ve Kaan Yıldırım ayrıldı mı? Hadise ve Kaan Yıldırım neden ayrıldı?

15.06.2021 17:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir süredir aşk yaşayan şarkıcı Hadise ve oyuncu sevgilisi Kaan Yıldırım'ın son paylaşımları çiftin ayrılıklarını düşündürdü. Hadise tarafında yapılan imalı paylaşım ayrılığın habercisi oldu. Son zamanlarda Hadise'nin yakın arkadaşı Ebru Gündeş ile yaşadıkları büyük aşkı sona mı getirdi. Peki Hadise ve Kaan Yıldırım ayrıldı mı, neden? Detaylar haberimizde...

Hadise ve Kaan Yıldırım ayrıldı mı? Hadise ve Kaan Yıldırım neden ayrıldı?

Geçtiğimiz haftalarda magazin gündemine bomba gibi düşen Reza Zarrab ve Hadise ihaneti büyük yankı uyandırmıştı. Yakın arkadaşı Ebru Gündeş'in eki eşi ile adından çıkan çirkin iddialar Hadise ve Kaan Yıldırım çiftinin ilişkisinde de sallantı yarattı. Bu iddiaların ardından sessiz kalan ikili, sosyal medya hesaplarından birbirlerini silince her şey su yüzüne çıktı. İşte Hadise ve Kaan Yıldırım ayrılığının detayları...

HADİSE VE KAAN YILDIRIM AYRILDI MI?

Önceki gün ünlü şarkıcı Hadise'nin Twitter hesabından Bu hikayeyi en başa yazsak sonumuz değişir mi?" sözlerini paylaşması akıllarda soru işareti oluşturdu. Hadise tarafından yapılan bu imalı paylaşım ayrıldılar mı diye düşündürürken, çift bugün İnstagram hesaplarından birbirlerini silmeleriyle ayrılık iddialarını doğruladı. Henüz çiftten bir açıklama gelmezken yapılan paylaşım ve eylemler ayrılık yaşandığını gözler önüne serdi.

Hadise ve Kaan Yıldırım ayrıldı mı? Hadise ve Kaan Yıldırım neden ayrıldı?

HADİSE VE KAAN YILDIRIM NEDEN AYRILDI?

İlişkinin en başından beri çalkantılı bir birliktelik yaşayan Kaan Yıldırım ve Hadise çifti, geçtiğimiz aylarda da yaşadığı bir kriz nedeniyle yollarını ayırmıştı. Daha sonra barışan çift evleneceklerini açıklamıştı. Ailesi ile Hadise'yi tanıştıran Yıldırım, düğün sinyalleri verirken başka bir olayın patlak vermesi ilişkide yeni bir zerzele oluşturdu.
Hadise ve Kaan Yıldırım ayrıldı mı? Hadise ve Kaan Yıldırım neden ayrıldı?

Çiftin ayrılık nedeni ise geçtiğimiz haftalarda Ebru Gündeş ve Reza Zarrab çiftinin boşanma sürecinde ihanet iddialarının ortaya çıkmasıyla yaşandı. Uzun yıllar aynı programda jürilik yapan Gündeş ve Hadise'nin arasının Zarrab yüzünden açıldığı ortaya çıktı. Hadise ile Zarrab'ın bir dönem aralarında bir şey yaşandığı iddia edildi ve Gündeş sessiz kalarak iddiaları güçlendirdi. Bu yaşananlar ise Hadise ve Kaan Yıldırım ilişkisinin sonunu getirdi.

Hadise ve Kaan Yıldırım ayrıldı mı? Hadise ve Kaan Yıldırım neden ayrıldı?

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Anahtar Kelimeler:
Ebru Gündeş Hadise Kaan Yıldırım
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