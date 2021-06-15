Hadise ve Kaan Yıldırım ayrıldı mı? Hadise ve Kaan Yıldırım neden ayrıldı?

Geçtiğimiz haftalarda magazin gündemine bomba gibi düşen Reza Zarrab ve Hadise ihaneti büyük yankı uyandırmıştı. Yakın arkadaşı Ebru Gündeş'in eki eşi ile adından çıkan çirkin iddialar Hadise ve Kaan Yıldırım çiftinin ilişkisinde de sallantı yarattı. Bu iddiaların ardından sessiz kalan ikili, sosyal medya hesaplarından birbirlerini silince her şey su yüzüne çıktı. İşte Hadise ve Kaan Yıldırım ayrılığının detayları...

HADİSE VE KAAN YILDIRIM AYRILDI MI?

Önceki gün ünlü şarkıcı Hadise'nin Twitter hesabından Bu hikayeyi en başa yazsak sonumuz değişir mi?" sözlerini paylaşması akıllarda soru işareti oluşturdu. Hadise tarafından yapılan bu imalı paylaşım ayrıldılar mı diye düşündürürken, çift bugün İnstagram hesaplarından birbirlerini silmeleriyle ayrılık iddialarını doğruladı. Henüz çiftten bir açıklama gelmezken yapılan paylaşım ve eylemler ayrılık yaşandığını gözler önüne serdi.

HADİSE VE KAAN YILDIRIM NEDEN AYRILDI?

İlişkinin en başından beri çalkantılı bir birliktelik yaşayan Kaan Yıldırım ve Hadise çifti, geçtiğimiz aylarda da yaşadığı bir kriz nedeniyle yollarını ayırmıştı. Daha sonra barışan çift evleneceklerini açıklamıştı. Ailesi ile Hadise'yi tanıştıran Yıldırım, düğün sinyalleri verirken başka bir olayın patlak vermesi ilişkide yeni bir zerzele oluşturdu.

