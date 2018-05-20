MAGAZİN

Hadise'ye dost kazığı!

MAGAZİN HABERLERİ  | 20.05.2018 12:00 | Son Güncelleme

Hadise, İngiliz Moda Ödülleri törenini izlemek için arkadaşı Yasemin Sadıkoğlu’ndan bilet aldığını ama dostunun 1.500 pound’luk bileti kendisine 5 bin pound’a satarak kazıkladığını söyleyerek şikayetçi oldu

Hadise'ye dost kazığı!

Hadise, 4 Aralık 2017'de Londra'da düzenlenen İngiliz Moda Ödülleri törenini izlemek istedi. Etkinliğin biletleri organizatör Yasemin Sadıkoğlu'nda mevcuttu. Sadıkoğlu, arkadaşı Hadise'ye biletleri satmak istedi. Teklifi kabul eden Hadise de bilet aldı.

TEK TÜRK OLDU AMA...

Hadise, kırmızı halıda boy gösteren tek Türk oldu ama dönüşte morali bozuldu.

Günaydın'dan Dilek Yaman'ın haberine göre; çünkü 5 bin pound'a aldığı biletlerin fiyatının 1.500 pound olduğunu öğrendi. Hadise arkadaşından makbuz istedi, alamayınca da "Arkadaşım beni dolandırdı" diyerek şikayetçi oldu.

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Anahtar Kelimeler:
Hadise İngiliz Moda Ödülleri

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