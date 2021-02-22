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Hadise yeni dövmesiyle dikkat çekti! Kaan Yıldırım'ı koluna kazıttı mı?

22.02.2021 00:15 | Son Güncelleme:
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Hadise yeni dövmesiyle dikkat çekti! Kaan Yıldırım'ı koluna kazıttı mı?

Oyuncu Kaan Yıldırım'la yaşadığı birliktelikle magazin gündeminden düşmeyen şarkıcı Hadise'nin son paylaşımında, bir detay takipçilerinin dikkatinden kaçmadı. Hadise'nin, kendisinin ve sevgilisinin baş harflerini dövme yaptırdığı iddia edildi.

Geçtiğimiz yıla sürpriz aşklarıyla damga vuran Hadise ile Kaan Yıldırım aşkı doludizgin devam ediyor.

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Yaklaşık bir yıldır aşk yaşayan çiftin nikah masasına oturması beklenirken, Hadise'nin son paylaşımı kafaları karıştırdı. Ünlü şarkıcının, sol bileğine kendisinin ve Kaan Yıldırım'ın baş harflerini dövme yaptırdığı öne sürüldü. İki harfin arasındaki kalp işareti de dikkatlerden kaçmadı.

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Ünlü çiftin bazı takipçileri, dövmede "H ♡ K" yazdığını görse de, bir kısmı da dövmeyi okumakta zorluk çektiğini dile getirdi.

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