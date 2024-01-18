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"Hafize Gaye Erkan'ın babası tarafından işten çıkartıldım" iddiası gündem olmuştu! Erkan'dan açıklama geldi: 'Asla kabul edilemez'

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Haber / İçerik Editörü
18.01.2024 22:40 | Son Güncelleme:
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Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan ile ilgili bir iddia kamuoyunda gündem olmuştu. Erkan sosyal medyadan yaptığı açıklamada iddiaların asılsız olduğunu ifade etti. ABD'deki temasları sırasında iddiayı öğrendiğini ifade eden Erkan, "Bu asılsız iddialar karşısında şaşkınlığımı ve üzüntümü kamuoyu ile özellikle paylaşmak isterim" diyerek yasal haklarını kullanacağını ifade etti.

"Hafize Gaye Erkan'ın babası tarafından işten çıkartıldım" iddiası gündem olmuştu! Erkan'dan açıklama geldi: 'Asla kabul edilemez'

Merkez Bankası çalışanı Büşra Bozkurt'un MB Başkanı Hafize Gaye Erkan’ın babası Erol Erkan tarafından işten çıkarıldığı iddiası gündem olmuştu. Erkan iddialara sosyal medya hesabından yaptığı bir açıklamayla yanıt verdi.

İddiaların asılsız olduğunu aktaran Erkan açıklamasında "ABD'de ekonomi ve iş dünyasının önemli isimleriyle gerçekleştirdiğimiz görüşmeler sırasında öğrendiğim bu asılsız iddialar karşısında şaşkınlığımı ve üzüntümü kamuoyu ile özellikle paylaşmak isterim" dedi.

Erkan şunları ifade etti:

"Son günlerde şahsım ve ailemi hedef almak suretiyle, Bankamıza yönelik güven bozucu, kasıtlı ve gerçeklerle bağdaşmayan haberler dolaşıma sokulmuştur.

Amerika Birleşik Devletleri’nde ekonomi ve iş dünyasının önemli isimleriyle gerçekleştirdiğimiz ve son derece verimli geçen görüşmeler sırasında öğrendiğim bu asılsız iddialar karşısında şaşkınlığımı ve üzüntümü kamuoyu ile özellikle paylaşmak isterim.

Şahsımı ve Bankamızı itham eden asılsız haberler asla kabul edilemez niteliktedir. Sorumlular hakkında gerekli yasal haklarımı kullanacağım."

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Anahtar Kelimeler:
Merkez Bankası Hafize Gaye Erkan
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