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Hafta sonu kısıtlamasının tüm detayları... Hafta sonu sokağa çıkma yasağı nasıl olacak?

04.12.2020 08:49 | Son Güncelleme:
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Hafta sonu kısıtlamasının tüm detayları... Hafta sonu sokağa çıkma yasağı nasıl olacak?

SON DAKİKA... Yeni koronavirüs tedbirleri kapsamında yeni kısıtlamalar bugün itibari ile başlayacak. Milyonlarca vatandaş hafta sonu kısıtlamalarının saat kaçta başlayıp, kaçta biteceğini araştırıyor. Hafta sonu fırın, market, bakkal ve restoranlar açık olacak mı? Hafta sonu kimler sokağa çıkabilecek? İşte hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının tüm detayları...

Türkiye genelinde uygulanacak olan yeni koronavirüs tedbirleri bugün itibari ile hafta sonu kısıtlamaları ile devam edecek. Bu akşam saat 21.00’de başlayıp cumartesi ve pazar gününü tamamiyle kapsayacak olan yasak pazartesi günü saat 05.00’te bitecek. Hafta sonu nereler açık olacak ve kimler sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacak araştırılıyor. Özellikle hafta sonu çalışanlar toplu taşıma araçlarının durumunu merak ediyor. Hafta sonu kimler sokağa çıkabilecek? İşte hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının tüm detayları...

HAFTA SONU FIRINLAR KAPANMAYACAK!

Sokağa çıkma yasağının olduğu cumartesi ve pazar günleri market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçiler, gazete bayileri 10.00-17.00 saatleri arasında açık olacak.

Yasağın uygulanacağı hafta sonu ekmek fırınları-unlu mamul ruh satlı işyerleri ile bu işyerlerinin ekmek satan bayileri hizmet verecek.

Fırın ve unlu mamul ruhsatlı işyerlerine ait ekmek dağıtım araçlarıyla sadece market ve bakkallara ekmek servisi yapılabilecek. Ama daha önceki yasaklarda olduğu gibi ekmek dağıtım araçlarıyla sokak aralarında satış yapılmayacak.

RESTORAN VE LOKANTALARDA PAKET SERVİS VAR MI?

Hafta sonu zorunlu gida ihtiyacını karşılamak için; 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altındakiler hariç, zorunlu ihtiyaçlarını karşılamak için özel araç kullanmamak şartıyla, ikâmetlerine en yakın manav, kasap, kuruyemişçi, market, bakkallar ve fırına gitmeleri serbest olacak.

Gazete bayileri hafta sonu açık kalacak.

Restoran ve lokantalar hafta sonu saat: 10.00-20.00 arasında sadece paket servis yapabilecekleri şekilde hizmet verecekler.

HAFTA SONU TOPLU ULAŞIM ARAÇLARI NASIL ÇALIŞACAK?

Hafta sonu şehirlerarası seyahat edeceğini bilet, rezervasyon koduyla ve hafta sonu çalışmak zorunda olan ve işiyle ilgili durumu belgeleyen toplu ulaşım araçlarının görevlileri ibraz eden kişiler sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacak.

Özel araçla seyahat edilecek mi?

Özel araçla şehirlerarası seyahat, izne tabi olacak..

Şehirlerarası seyahat yasak mı?

Şehirlerarası seyahatler ise ancak toplu ulaşım araçları (uçak, otobüs, tren, gemi) ile yapılabilecek.

İddia, Milli Piyango ve Ganyan bayiler açık mı?

Ganyan, İddia ve Milli Piyango bayilerinde içeriye müşteri kabul etmeksizin sadece kupon-ganyan yatırma işlemi yapılacak.

Mazeret durumu nereye bildirilecek?

Hafta sonu sokağa çıkmak için farklı mazereti bulunan kişiler toplu ulaşım araçlarıyla veya İçişleri Bakanlığı’na ait e-Başvuru ve ALO 199 sistemleri üzerinden ya da valilik-kaymakamlıklara doğrudan başvuru yoluyla izin almak kaydıyla özel araçlarıyla seyahat edebilecek.

HAFTA SONU KİMLER DIŞARI ÇIKABİLECEK?

Hafta sonu yasaklarının bugün itibariyle başlamasıyla birlikte ülke genelinde varandaşlar kimler sokağa çıkabilecek araştırması yapıyor. İşte sokağa çıkma yasağından muaf olan kişilerin bilgileri;

Otizm, ağır mental retardasyon, down sendromu gibi ‘özel gereksinimi’ olanlar ile bunların veli-vasi veya refakatçileri.

Mahkeme kararı çerçevesinde çocukları ile şahsi münasebet tesis edecekler (mahkeme kararını ibraz etmeleri şartıyla).

Gazete, dergi, radyo ve televizyon kuruluşları, gazete basım matbaaları, bu yerlerde çalışanlar ile gazete dağıtıcıları.

Seyircisiz oynanabilecek profesyonel spor müsabakalarındaki sporcu, yönetici ve bu müsabakalardaki diğer görevliler.

Kendisi veya eşinin, vefat eden birinci derece yakınının cenazesine katılmak için veya cenaze nakil işlemine refakat edecek olanlar (en fazla 4 kişi).

Bulunduğu şehre son 5 gün içerisinde gelen ve ikâmet ettiği yerleşim yerlerine dönmek isteyenler (5 gün içinde geldiğini yolculuk bileti, geldiği araç plakası, seyahatini gösteren başkaca belge, bilgi ile ibraz edenler).

İnşaat alanında bulunan şantiyede konaklayarak yapımı devam eden büyük inşaatlarda çalışanlar.

Tedavi olduğu hastaneden taburcu olan kişiler, doktor raporu ile sevk olan ve-veya daha önceden alınmış doktor randevusu-kontrolü olanlar.

Hayvan Besleme Grubu üyeleri ile sokak hayvanlarını besleyecek olanlar, ikametinin önü ile sınırlı olmak kaydıyla evcil hayvanlarının zorunlu ihtiyacını karşılamak üzere dışarı çıkanlar.

İbadethanelerdeki din görevlileri, cemevlerinde görevli olanlar.

Hayvan barınakları, hayvan çiftlikleri ve hayvan bakım merkezleri ile bu yerlerin görevlileri, gönüllü çalışanları.

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