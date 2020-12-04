Hafta sonu kısıtlamasının tüm detayları... Hafta sonu sokağa çıkma yasağı nasıl olacak?

Türkiye genelinde uygulanacak olan yeni koronavirüs tedbirleri bugün itibari ile hafta sonu kısıtlamaları ile devam edecek. Bu akşam saat 21.00’de başlayıp cumartesi ve pazar gününü tamamiyle kapsayacak olan yasak pazartesi günü saat 05.00’te bitecek. Hafta sonu nereler açık olacak ve kimler sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacak araştırılıyor. Özellikle hafta sonu çalışanlar toplu taşıma araçlarının durumunu merak ediyor. Hafta sonu kimler sokağa çıkabilecek? İşte hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının tüm detayları... HAFTA SONU FIRINLAR KAPANMAYACAK! Sokağa çıkma yasağının olduğu cumartesi ve pazar günleri market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçiler, gazete bayileri 10.00-17.00 saatleri arasında açık olacak. Yasağın uygulanacağı hafta sonu ekmek fırınları-unlu mamul ruh satlı işyerleri ile bu işyerlerinin ekmek satan bayileri hizmet verecek. Fırın ve unlu mamul ruhsatlı işyerlerine ait ekmek dağıtım araçlarıyla sadece market ve bakkallara ekmek servisi yapılabilecek. Ama daha önceki yasaklarda olduğu gibi ekmek dağıtım araçlarıyla sokak aralarında satış yapılmayacak.

RESTORAN VE LOKANTALARDA PAKET SERVİS VAR MI? Hafta sonu zorunlu gida ihtiyacını karşılamak için; 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altındakiler hariç, zorunlu ihtiyaçlarını karşılamak için özel araç kullanmamak şartıyla, ikâmetlerine en yakın manav, kasap, kuruyemişçi, market, bakkallar ve fırına gitmeleri serbest olacak. Gazete bayileri hafta sonu açık kalacak. Restoran ve lokantalar hafta sonu saat: 10.00-20.00 arasında sadece paket servis yapabilecekleri şekilde hizmet verecekler. HAFTA SONU TOPLU ULAŞIM ARAÇLARI NASIL ÇALIŞACAK? Hafta sonu şehirlerarası seyahat edeceğini bilet, rezervasyon koduyla ve hafta sonu çalışmak zorunda olan ve işiyle ilgili durumu belgeleyen toplu ulaşım araçlarının görevlileri ibraz eden kişiler sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacak. Özel araçla seyahat edilecek mi? Özel araçla şehirlerarası seyahat, izne tabi olacak.. Şehirlerarası seyahat yasak mı? Şehirlerarası seyahatler ise ancak toplu ulaşım araçları (uçak, otobüs, tren, gemi) ile yapılabilecek. İddia, Milli Piyango ve Ganyan bayiler açık mı? Ganyan, İddia ve Milli Piyango bayilerinde içeriye müşteri kabul etmeksizin sadece kupon-ganyan yatırma işlemi yapılacak.