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  4. Aralık 2020 marketlerin çalışma saatleri... Migros, ŞOK, BİM, A101, CarrefourSA hata içi ve hafta sonu açılış kapanış saatleri!

Aralık 2020 marketlerin çalışma saatleri... Migros, ŞOK, BİM, A101, CarrefourSA hata içi ve hafta sonu açılış kapanış saatleri!

02.12.2020 15:07 | Son Güncelleme:
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Aralık 2020 marketlerin çalışma saatleri... Migros, ŞOK, BİM, A101, CarrefourSA hata içi ve hafta sonu açılış kapanış saatleri!

Kış aylarının gelmesiyle koronavirüs vakalarında da hızlı artışlar yaşanmaya başlandı. Bulaş sayısının azalması için alınan yeni tedbirler kapsamında birçok değişikliğe gidilirken Migros, ŞOK, BİM, A101, CarrefourSA 'nın çalışma saatleri de güncellendi. Peki Migros, ŞOK, BİM, A101, CarrefourSA marketleri ne zaman açılıyor, ne zaman kapanıyor? İşte yeni düzenlemeye göre marketlerin hafta içi ve hafta sonu çalışma saatleri!

Ülkemizde koronavirüs vakalarının kış ayları ile birlikte artmasının ardından yeni yönetmelikler yayınlanarak, bulaş sayısını azaltmak için bazı tedbirler alındı. Vatandaşların yoğun olarak bulunabileceği bakkal, market, AVM gibi gıda ürünlerinin satıldığı yerlerin çalışma saatleri tekrar güncellendi. Migros, ŞOK, BİM, A101, CarrefourSA hafta sonu - hafta içi çalışma saatleri hafta sonları en çok aranan konulardan birisi oldu. İşte güncel Migros, ŞOK, BİM, A101, CarrefourSA çalışma saatleri...

carfeursa çalışma saatleri

CARREFOURSA MARKET SAAT KAÇTA AÇILIYOR, KAPANIYOR?

Koronavirüs yasaklarının tekrar gündem olmasıyla birlikte, gıda alışverişlerini gerçekleştirmek için vatandaşlar CarrefourSA gibi zincir marketlerin çalışma saatlerini araştırmaya başladı. Yani düzenlemeye göre birçok bakkal, market ve vatandaşların yoğun olarak gittiği yerlere kısıtlama geldi. CarrefourSA marketleri saat kaçta açılıyor araştıran vatandaşlar, sokak kısıtlamasının olmadığı saatlerde alışverişlerini tamamlamak için bilgi almak istiyor. 20 Kasım’dan itibaren uygulamaya alınan bazı kısıtlamaların ardından vatandaşlar alışveriş yapacakları yerlerin çalışma saatlerini net olarak öğrenmek istiyor. Sabah saat 10:00'da açılan CarrefourSA saat kaçta kapanıyor? CarrefourSA'nın da çalışma saatleri yeni düzenlemeyle güncellendi ve sabah 10:00'da açılırken akşam 20:00'da kapanacak.

CARREFOURSA HAFTA İÇİ ÇALIŞMA SAATLERİ: 10:00 - 20:00

CARREFOURSA HAFTA SONU ÇALIŞMA SAATLERİ:10:00-17:00

migros çalışma saatleri

MİGROS MARKET SAAT KAÇTA AÇILIYOR, KAPANIYOR?

Türkiye'nin dört bir yanında alınan tedbirlerden dolayı, 81 ilin tamamında kısıtlama uygulanarak, kısıtlamaya uymayanlar hakkında yasal işlemler resmi olarak başlatılmıştı. Bu süreçte yeni kısıtlamalara uymayan kişiler ceza almaya başladı. Özellikle gıda alışverişi için dışarı çıkan vatandaşlar, ceza almamak için Migros kaçta kapanıyor, kaçta açılıyor merak ediyor. Yurt genelinde uygulanan kısıtlama kararının ardından Migros'un güncel çalışma saatleri nedir araştırması yapılıyor. Gıdadan züccaciyeye kadar birçok ürünün bulunduğu Migros marketler zincirinin çalışma saatleri şu şekilde güncellendi.

MİGROS HAFTA İÇİ ÇALIŞMA SAATLERİ: 10:00 - 20:00

MİGROS HAFTA SONU ÇALIŞMA SAATLERİ:10:00-17:00

şok çalışma saatleri

ŞOK MARKET SAAT KAÇTA AÇILIYOR, KAPANIYOR?

Kış aylarının gelmesiyle koronavirüs vakalarında da hızlı artışlar yaşanmaya başlandı. Bulaş sayısının azalması için alınan yeni tedbirler kapsamında birçok değişikliğe gidilirken, ŞOK 'un çalışma saatleri de güncellendi. Peki ŞOK market ne zaman açılıyor, ne zaman kapanıyor? İşte yeni düzenlemeye göre ŞOK 'un çalışma saatleri!

ŞOK HAFTA İÇİ ÇALIŞMA SAATLERİ: 10:00 - 20:00

ŞOK HAFTA SONU ÇALIŞMA SAATLERİ: 10:00 - 17:00

bim çalışma saatleri

BİM MARKET SAAT KAÇTA AÇILIYOR, KAPANIYOR?

Hafta içi ve hafta sonu saat kaçta kısıtlamalar oluyor araştıran vatandaşlar BİM gibi zincir marketlerin çalışma saatlerini merak ediyor.. Yeni düzenlemeye göre birçok bakkal, market ve vatandaşların yoğun olarak gittiği yerlere kısıtlama geldi. BİM market saat kaçta açılıyor araştıran vatandaşlar, sokak kısıtlamasının olmadığı saatlerde alışverişlerini tamamlamak için bilgi almak istiyor. 20 Kasım’dan itibaren uygulamaya alınan bazı kısıtlamaların ardından vatandaşlar alışveriş yapacakları yerlerin çalışma saatlerini net olarak öğrenmek istiyor. Sabah saat 10:00'da açılan BİM saat kaçta kapanıyor? BİM'in da çalışma saatleri yeni düzenlemeyle güncellendi ve sabah 10:00'da açılırken akşam 20:00'da kapalı kalacak.

BİM HAFTA İÇİ ÇALIŞMA SAATLERİ: 10:00 - 20:00

BİM HAFTA SONU ÇALIŞMA SAATLERİ: 10:00 - 17:00

a101 çalışma saatleri

A101 MARKET SAAT KAÇTA AÇILIYOR, KAPANIYOR?

Gıda alışverişlerini gerçekleştirmek için vatandaşlar yeni düzenlemenin ardından A101 gibi zincir marketlerin çalışma saatlerini araştırmaya başladı. Yeni düzenlemeye göre birçok bakkal, market ve vatandaşların yoğun olarak gittiği yerlere kısıtlama geldi. A101 market saat kaçta açılıyor araştıran vatandaşlar, sokak kısıtlamasının olmadığı saatlerde alışverişlerini tamamlamak için bilgi almak istiyor. Yeni düzenleme ile birlikte BİM, A101, ŞOK, CarrefourSA, Migros gibi zincir marketler saat 10:00 itibari ile açılacak. Yeni kısıtlamanın ardından vatandaşlar alışveriş yapacakları yerlerin çalışma saatlerini net olarak öğrenmek istiyor. Sabah saat 10:00'da açılan A101 saat kaçta kapanıyor? A101'in da çalışma saatleri yeni düzenlemeyle güncellendi ve sabah 10:00'da açılırken akşam 20:00'da kapalı kalacak.

A101 HAFTA İÇİ ÇALIŞMA SAATLERİ: 10:00 - 20:00

A101 HAFTA SONU ÇALIŞMA SAATLERİ: 10:00 - 17:00


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