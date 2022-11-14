Hain saldırının acısı tazeyken haberi gülerek sundu! Gülbin Tosun'un o anları tepki topladı: "Bazen conta atıyor, içtenlikle özür dilerim"

6 kişinin yaşamını yitirmesine, 81 kişinin yaralanmasına yol açan terör saldırısı tüm Türkiye'yi yaraladı, paniğe neden oldu. Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu bülteni de bu acı olayı izleyicilerine aktararak başladı. Ancak yayının devamında yaşananlar tartışmaları beraberinde getirdi.

Bültende cumartesi günü gerçekleştirilen deprem tatbikatıyla birlikte uzmanların deprem uyarılarına da yer verildi. Haber, aralarında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da bulunduğu vatandaşların deprem tatbikatı sırasında çekilen görüntüleriyle aktarıldı.

GÜLEREK ANLATTI

Sunucu Gülbin Tosun, söz konusu görüntüleri yorumlarken gülmeye başladı. "Hakikaten trajikomik, özür diliyorum" diyerek sözlerine başlayan Tosun, gülmeye devam ederek "Hakikaten ağlanacak halimize gülüyoruz, özür diliyorum. Bu tatbikat sınıfta kaldı" ifadelerini kullandı.

TEPKİ TOPLADI

İstiklal Caddesi'ndeki patlamanın acısı tazeyken Tosun'un deprem tatbikatı haberinde gülmeden duramaması tepkilerin doğmasına yol açtı. Bunun üzerine Tosun, sosyal medya hesabından bugün, özür dilediği bir mesaj paylaştı.

"BAZEN CONTA ATIYOR SANIRIM"

Tosun, özrünü şu ifadelerle dile getirdi:

"13 Kasım yayınım ile ilgili özür dilemek isterim.İstiklal Caddesi haberini sunduktan sonra bültenin sonundaki tatbikat haberi gerçeğine güldüğüm için.Haberciler büyük çoğunluğun görmediği görüntüleri görüp ayıklıyor sizler için.Bazen conta atıyor sanırım. İçtenlikle özür dilerim."