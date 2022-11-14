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  4. SON DAKİKA | İstiklal Caddesi'ndeki hain saldırı! Bombayı bırakan kadının yeni görüntüleri ortaya çıktı

SON DAKİKA | İstiklal Caddesi'ndeki hain saldırı! Bombayı bırakan kadının yeni görüntüleri ortaya çıktı

14.11.2022 09:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: İstanbul'da dün hain bir saldırı gerçekleşti. İstiklal Caddesi'nde meydana gelen patlamada 6 kişi hayatını kaybetti, 81 kişi yaralandı. Olayla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Bombayı bıraktığı belirlenen kadın gözaltına alınırken kadının kaçış anına ait görüntüler ortaya çıktı. İşte son dakika haberinin detayları...

SON DAKİKA | İstiklal Caddesi'ndeki hain saldırı! Bombayı bırakan kadının yeni görüntüleri ortaya çıktı

Son dakika: İstanbul Beyoğlu'nda dün bir patlama meydana geldi. İstiklal Caddesi'ndeki patlamada 6 kişi hayatını kaybetti, 81 kişi yaralandı. Olay sonrası açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bombayı bırakan kadının gözaltına alındığını ve saldırının arkasında terör örgütü PKK/YPG'nin olduğunu açıkladı. Öte yandan olayla ilgili yaşanan yeni gelişmede kadının bombayı bıraktıktan sonra kaçış anına ait görüntüler ortaya çıktı. İşte son dakika haberinin detayları...

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İstiklal Caddesi'nde saat 16.20 patlama meydana geldi. Bombanın neden olduğu belirtilen patlamada 6 kişi öldü.

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Bombayı kadın teröristin bıraktığı belirlendi. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde 16.13'te bir kadın caddedeki banka çanta bırakıyor. Şüpheli kadın, çantayı koyduktan sonra uzaklaşıyor. Çanta bir süre bankta sahipsiz kalıyor. Bir kaç dakika sonra ise patlama oluyor. Patlamanın şüphelisi kadının caddede hızlı uzaklaşırken güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı.

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Kaynak: DHA

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