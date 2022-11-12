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Türkiye genelinde deprem tatbikatı yapıldı... Bazı telefonlara bildirim gitmedi! Nedeni belli oldu

12.11.2022 20:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AFAD koordinasyonunda, Düzce Depremi'nin 23'üncü yılı dolayısıyla depremin meydana geldiği saat 18.57'de Türkiye geneli ve KKTC'de "Deprem Anı Ülke Tatbikatı" yapıldı. Tatbikat esnasında vatandaşların telefonlarına bildirim geldi. Öte yandan bazı telefonlara mesaj gelmemesi veya geç gelmesine ilişkin olarak da AFAD Başkanı Vali Yunus Sezer tarafından açıklama yapıldı. Merak edilen detaylar haberimizde...

Türkiye genelinde deprem tatbikatı yapıldı... Bazı telefonlara bildirim gitmedi! Nedeni belli oldu

Türkiye genelinde saat 18.57'de deprem tatbikatı yapıldı. Vatandaşlara SMS gönderildi, radyo ve televizyonlardan duyurular yapıldı. Tatbikat bildirimleri ise bazı telefonlara gelmedi. Konuya ilişkin AFAD Başkanı Vali Yunus Sezer'den açıklama geldi.

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"BU BUTONUN AKTİF HALE GETİRİLMESİ GEREKİYOR"

AFAD Başkanı Vali Yunus Sezer, Çök-Kapan-Tutun tatbikatı sonrası CNN Türk'te açıklamalarda bulundu. Muhabir Alparslan Çınar'ın sorularını yanıtlayan Sezer, bazı telefonlara mesaj gelmediğine ilişkin yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Telefonların bazı ayarlarının yapılması gerekiyor. Mesajların gitmemiş olma ihtimali var. Özellikle telefonlarda Simas bildirim butonları var. Bu butonun aktif hale getirilmesi gerekiyor. Tüm vatandaşlarımızdan isteğimiz bu uygulamanın aktif hale getirilmesi."

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Öte yandan AFAD'ın deprem tatbikatı bildirimi bazı vatandaşlara yaklaşık 2 saat sonra geldi.

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