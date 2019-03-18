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"Hainlere hesabını sorduk soruyoruz"

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.03.2019 18:53 | Son Güncelleme

Siirt Valisi Ali Fuat Atik: - "Birliğimize, bütünlüğümüze göz diken hainlere hesabını sorduk, soruyoruz ve sormaya da devam edeceğiz. Biz bu topraklarda son bölücü etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemize devam edeceğiz"

SİİRT (AA) - Siirt Valisi Ali Fuat Atik, "Birliğimize, bütünlüğümüze göz diken hainlere hesabını sorduk, soruyoruz ve sormaya da devam edeceğiz. Biz bu topraklarda son bölücü etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemize devam edeceğiz." dedi.

Vali Atik, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. Yıl Dönümü dolayısıyla kentteki bir düğün salonunda şehit yakınları ve gaziler onuruna yemek verdi.

Şehit yakınları ve gazilerle yakından ilgilenen Atik, burada yaptığı konuşmada, terörle mücadelenin sonuna kadar devam edeceğini söyledi.

Çanakkale şehitleri başta olmak üzere bu vatan için canını veren tüm şehitlere rahmet dileyen Atik, "Vatan olmak kolay değil. Biz bu topraklarda yaşamanın bedelini ödüyoruz, ödeyeceğiz de." dedi.

Şehit yakınlarının en sevdiklerini bu toprak için feda ettiğini belirten Atik, şunları kaydetti:

"Bu vatanı sizler gibi bizler gibi insanlar var oldukça hiç kimse bölemeyecek, bizi birbirimizden hiç kimse ayıramayacaktır. Beni Kürt kardeşimden, beni Arap kardeşimden, beni Türk kardeşimden hiç kimse ayıramayacaktır. Biz bu memleketi hep birlikte kurduk, bu topraklar hepimizin. Birliğimize, bütünlüğümüze göz diken hainler benim vatanıma, milletime, askerime, polisime kurşun sıkarak şehit ettiler. Şundan müsterih olun, birliğimize, bütünlüğümüze göz diken hainlere hesabını sorduk, soruyoruz ve sormaya da devam edeceğiz. Biz bu topraklarda son bölücü etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemize devam edeceğiz."

Programa AK Parti Siirt Milletvekili Osman Ören, Garnizon Komutan Vekili Albay Mehmet Fevzi Kenasarı, Siirt Belediye Başkan Vekili Ceyhun Dilşad Taşkın, İl Jandarma Komutan Vekili Albay Erol Ürküt ve İl Emniyet Müdürü Saruhan Kızılay da katıldı.

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Anahtar Kelimeler:
ali fuat atik Çanakkale Zaferi gazi Siirt şehit

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