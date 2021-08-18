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Haiti’deki depremde son durum! Can kaybı artıyor

18.08.2021 11:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Haiti’de büyük yıkıma yol açan 7.2 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı bin 941’e yükseldi.

Haiti’deki depremde son durum! Can kaybı artıyor

Haiti’nin Saint-Louis du Sud bölgesinin 12 kilometre kuzeydoğusunda Cumartesi günü meydana gelen 7.2 büyüklüğündeki depremin bilançosu artıyor. Haiti Sivil Savunma Ajansı tarafından yapılan son açıklamada, yüzlerce kişinin daha cansız bedenine ulaşılması sonucu can kaybının bin 941’e yükseldiği bildirildi. Depremde en az 9 bin 915 kişinin de yaralandığı aktarılırken, çok sayıda kişiden halen haber alınmadığı kaydedildi. Bölgede etkisini gösteren tropikal fırtına Grace’in yol açtığı sel ve toprak kaymalarının arama-kurtarma çalışmalarını daha da zorlaştırdığı aktarıldı.

BM'DEN 8 MİLYON DOLARLIK YARDIM

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Haiti Temsilcisi Bruno Maes, deprem nedeniyle her şeyini kaybeden ailelerin sel nedeniyle zor şartlar altında yaşamını sürdürdüğüne dikkat çekti. Maes, "Şu anda yaklaşık yarım milyon Haitili çocuğun barınma, temiz su, sağlık ve beslenmeye erişimi sınırlı ya da hiç yok" ifadesini kullandı. BM, depremden etkilenenlere yardım sağlamak için 8 milyon dolarlık acil durum fonu tahsis etti. Venezuela, Şili, Meksika, Panama, Kolombiya ve komşu Dominik Cumhuriyeti de dahil olmak üzere Latin Amerika ülkeleri de Haiti’ye gıda, ilaç ve malzeme gönderdi. ABD’den ise yardımların yanı sıra ülkeye arama-kurtarma ekipleri geldi.

DEPREM

1 AY SÜREYLE OHAL İLAN EDİLMİŞTİ

Haiti Başbakanı Ariel Henry, felaketten sonra 1 ay süreyle olağanüstü hal (OHAL) ilan ederken, deprem nedeniyle bazı kentlerin tamamen yıkıldığını aktarmıştı.

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Ülkede 2010 yılında meydana gelen 7 büyüklüğündeki depremde ise 300 binden fazla kişi hayatını kaybetmiş, büyük bir yıkım yaşanmıştı.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
deprem Haiti
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Okuyucu Yorumları 1 yorum
çooook geçmiş olsun ölenlere Allah rahmet eylesin yaralılara Allah şifa versin her şeyden ders almıyoruz Bizim ülkede bu konuda çok zayıf bizde çok Can verdik ama hiç bir şeyden ders almıyoruz bunun gibi büyük deprem görmeyiz

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