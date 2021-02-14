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  4. Hakan Altun'dan bomba 14 Şubat paylaşımı! 'Yine yalnız'

Hakan Altun'dan bomba 14 Şubat paylaşımı! 'Yine yalnız'

14.02.2021 09:23 | Son Güncelleme:
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Hakan Altun'dan bomba 14 Şubat paylaşımı! 'Yine yalnız'

Gonca Vuslateri ile sevgili olan ve kısa süre sonra terk edilen Hakan Altun Sevgililer Günü paylaşımıyla olay oldu.

Gonca Vuslateri ile kısa süren bir aşk yaşayan Hakan Altun sosyal medyaya damga vurdu. Hakan Altun 14 Şubat Sevgililer Günü’ne “2021’de bende durum budur” diyerek yalnız girdiğini paylaştığı fotoğrafla belirtti.

Ekran Alıntısı

Hakan Altun, “Çare yok ölmüşe olmuşa ayrılık çıkmış aşk falan da, 2021'de bende durum yine budur. Tüm sevdalıların Sevgililer Günü’nü canı gönülden kutluyorum ve sevdalısı olmayanlara umutlarını asla kaybetmemelerini diliyorum” diyerek aşıkların Sevgililer Günü’nü kutladı!

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