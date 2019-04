Yalabık, internetin dizi yayıncılığında geldiği noktaya ilişkin ise şunları dile getirdi:

"Dijital devrim, hayatımızın her noktasında bize yeni alışkanlıklar getirdiği gibi, medyada da bunu yapıyor. Herhalde 5-10 sene sonra bazı şeyleri yeniden tanımlamamız gerekecek. Dolayısıyla belki biz, medyanın tarihinde bir geçiş dönemine tanık oluyoruz. Televizyonu tekrar tanımlayacağımız bir zaman gelecek. Bu, bütün dünya için bir geçiş dönemi. Dramalar için de bence yerini buluyor. Çok daha kendine has bir karakteri var. Bence her şey çok güzel olacak. Sadece şu anda bir geçiş dönemindeyiz."

"İKİNCİ SEZONDA DİZİNİN HAKKINI VERECEK SAHNELER OLACAK"

Oyuncu Ayşe Melike Çerçi yeni sezonda dizinin daha da hareketlendiğini ifade ederek, "Muhafızın karşısında bu sefer ölümsüzler var ve gerçekten bu fantastik dizinin hakkını verecek sahneler, aksiyonlar olacak ikinci sezonda. Biz de heyecanlıyız." dedi.

Yeni olan her şeyin şahane olduğunu dile getiren Çerçi, "Türkiye'de yapılmamış şeylerin yapılması, bir de Netflix gibi dünyaya açılan bir platformda bunun olması çok mutluluk verici. Ben de herkes kadar heyecanlıyım çünkü ilkler ve yeni şeyler hepimiz için heyecan verici." diye konuştu.