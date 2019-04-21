Hakan Sabancı ve Serenay Aktaş aşk mı yaşıyor?

İş insanı Hakan Sabancı, adı bir dönem aşk dedikodusuna karıştığı Serenay Aktaş'la Karaköy’de bulunan bir mekanda baş başa yemek yedi.

Dört saat sohbet eden çift, çıkarken karşısında gazetecileri görünce yeniden içeri girdi.

Sabancı mekanı kapıdan terk ederken, oyuncu ise arka taraftan taksiye bindi.

Hakan Sabancı çıkışta muhabirlere “Her şey gördüğünüz gibi. Güzel bir karar aldık” dedi. Geçen kış çiftin arasında aşk dedikodusu çıkmıştı. (Sözcü)

Sabancı'nın geçtiğimiz günlerde Dila Tarkan ile adı aşk dedikodularına karışmıştı.

