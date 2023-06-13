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Hakan Ural canlı yayında tepki gösterdi! TSYD ile ilgili o iddianın ardından... 'Müslüman bir ülkede tesettürlü bir kadının...'

13.06.2023 17:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hakan Ural ve Nur Tuğba Namlı'nın sunuculuğunu yaptığı programda Türkiye Spor Yazarları Derneği’nde yaşanan olay masaya yatırıldı. Tesise tesettürlü kadınların alınmadığı iddiası üzerine konuşulan programda, Hakan Ural, duruma tepki gösterdi. Hakan Ural, "Ayrımcılık sadece burada değil dünyanın hiçbir yerinde yapılmamalıdır" dedi. Ural, "Müslüman bir ülkede tesettürlü bir kadının çocuğunu almaya mâni olacaksın. TSYD, çağdaş ve aydın bir kurum..." şeklinde konuştu.

Hakan Ural canlı yayında tepki gösterdi! TSYD ile ilgili o iddianın ardından... 'Müslüman bir ülkede tesettürlü bir kadının...'

Kanal D’nin, sunuculuğunu Hakan Ural ve Nur Tuğba Namlı'nın yaptığı Neler Oluyor Hayatta programında Türkiye Spor Yazarları Derneği’nde yaşanan bir olay gündeme getirildi. Tesise tesettürlü kadınların alınmadığı iddiası üzerine konuşulan programda, tesis yetkililerinin canlı yayına bağlanmayı reddettiği öğrenilirken dernekten de bir açıklama gelmedi.

"AYRIMCILIK SADECE BURADA DEĞİL, DÜNYANIN HİÇBİR YERİNDE YAPILMAMALI"

Programda Hakan Ural, yayınlanan o haberle ilgili olarak yaşanan duruma tepki gösterdi. İsmi duyulmuş ve göz önünde olan bir kurumun adının böyle bir olaya karışmasını eleştirerek tepki dolu sözler sarf eden Ural, "Ayrımcılık sadece burada değil dünyanın hiçbir yerinde yapılmamalıdır." dedi.

"MÜSLÜMAN BİR ÜLKEDE TESETTÜRLÜ BİR KADININ ÇOCUĞUNU ALMAYA MANİ OLACAKSIN..."

Ural devamında "Bir insanın yaşam şekline farklı uyumlanmış insan kalabalığı varken, orada azınlıkta olan insan rahatsız olur, onu tercih etmez. Muhafazakâr insanların tercih ettiği bir yere kimse bikini ile gitmez. İnsanlar kendi refleksini, kendi hareket alanını sağlar. Sağlamayan da kendine yaşatmış olur. Müslüman bir ülkede tesettürlü bir kadının çocuğunu almaya mâni olacaksın. TSYD, çağdaş ve aydın bir kurum..." ifadelerini kullandı.

Ural, konunun arkasında duracaklarını, dernekten dönüş almadıklarını ancak kısa zamanda bir açıklama beklediklerini de belirtti.


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