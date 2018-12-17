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Hakan Yılmaz'ın ismi Fatih Sarıalioğlu ve Şafak Sezer arasındaki görüşmede geçti

MAGAZİN HABERLERİ  | 17.12.2018 09:58 | Son Güncelleme

Sarallar suç örgütüne yönelik hazırlanan iddianamede iki ünlü oyuncunun isimi de yer aldı. İddianamede, çete yöneticisi olarak gösterilen Fatih Sarıalioğlu ile oyuncu Şafak Sezer'in, bir otelin lobisinde eşinin yanında darp edilen oyuncu Hakan Yılmaz hakkında yaptıkları konuşmaya yer verildi.

Hakan Yılmaz'ın ismi Fatih Sarıalioğlu ve Şafak Sezer arasındaki görüşmede geçti

Görüşmede, örgüt yöneticisi Sarıalioğlu, Hakan Yılmaz’a sahip çıktığını söylerken, Şafak Sezer de 20 yıllık arkadaşı olan Yılmaz’ın mülayim bir kişiliğe sahip olduğunu ifade etti.

Sözcü'den Ümit Türk'ün haberine göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, elebaşılığını İlyas Saral’ın yaptığı iddia edilen organize suç örgütüne yönelik yürüttüğü soruşturmayı tamamladı. 68 sanık hakkında 617 yıla kadar değişen oranlarda hapis cezası talep edildi. İddianamede suç örgütünün korku ve baskı kurdukları kişileri haraca bağladıkları, yasa dışı ekonomik kazanç elde etme amacıyla hareket ederek, taleplerini kabul etmeyenleri ise öldüresiye dövdükleri belirtildi. Örgüt üyelerinin bu eylem ve davranışları ile devleti ve yargı organlarını itibarsızlaştırmaya çalıştıkları anlatılan iddianamede, suç örgütü üyelerinin bu durumu ‘hayat tarzı’ haline getirdikleri ifade edildi. İddianamede bazı kişilerin bu suç örgütünü güç ve otorite olarak gördüğü ve bu yönde yardım talep ettikleri vurgulandı.

İddianamede, teknik takip sonucu mahkeme kararıyla yapılan telefon dinlemelerine de yer verildi. Oyuncu Şafak Sezer’in örgüt yöneticisi Fatih Sarıalioğlu ile yaptığı görüşmenin içeriği de iddianamede yer aldı. İletişim tespit tutanağına göre, 25 Aralık 2017’de Şafak Sezer’in araması üzerine gerçekleşen görüşmede, kendisini görmeye gelmediği için Şafak Sezer’e sitem eden örgüt yöneticisi Fatih Sarıalioğlu, daha sonra konuyu oyuncu Hakan Yılmaz’a getirdi.

Sezer’le Sarıalioğlu arasında gerçekleşen diyalog şu şekilde devam etti;

Sarıalioğlu: “O çocuğa, Hakan’a sahip çıkıyorum”
Sezer “kime?”
Sarıalioğlu: “O hani karısının yanında otelde dövdüler ya iki kişi, oyuncu…”
Sezer: Ya abi bak ben böyle müsait misin…
Sarıalioğlu: Müsaitim…
Sezer: Hakan ben ikimiz kavgaya girelim, Hakan kaçar yanımızdan ‘ben yapamam abi’ diye…
Sarıaliolu: Evet şimdi aradım Hakan’ı…
Sezer: Ya dünyanın en mülayim adamından bahsediyoruz Fatih abi, 20 senelik arkadaşım…
Sarıalioğlu: Hakan’ı aradım beni duyuyor musun…
Sezer: He he…
Sarıalioğlu: Aradım dedim ki, Fatih Sarıalioğlu olarak senin arkandayım. Hiç canını sıkma anlatabildim mi…
Sezer: Hı hı…
Sarıalioğlu: Ondan sonra bu arkadaşlarla görüşeceğim…

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hakan yılmaz şafak sezer Fatih Sarıalioğlu

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