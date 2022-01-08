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Hakkari'de korkunç olay! İşe giderken hayatının şokunu yaşadı: Geriye sadece kafatası kalmış

08.01.2022 10:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hakkâri’nin Yüksekova ilçesinde kurtların parçaladığı köpekten geriye kafatası kaldı. Manzara karşısında şoke olduğunu belirten Ümit Bartın, ''Kurtlar tarafından parçalanmış ve yenilmiş köpekten kalan parçalarla karşılaştım. Köpeğin kafatası ve sırt kemikleri ve diğer parçaları çok kötü kokuyordu. Bu tür vahşi yaşam olaylarının şehir merkezinde olması hepimizi tedirgin ediyor'' dedi.

Hakkari'de korkunç olay! İşe giderken hayatının şokunu yaşadı: Geriye sadece kafatası kalmış

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde gezgin öğretmen olarak bilinen Ümit Bartın, sabah okula giderken kurtlar tarafından parçalanmış köpeğin geriye kalan kafatasıyla karşılaştı.

Manzara karşısında şoke olduğunu belirten Ümit Bartın, ''Oturduğum mahallede başıboş sokak köpeklerinin çok olduğunu görüyor ve biliyoruz. O akşam yine köpeklerin boğuşma sesleri ve çığlıkları yoğun bir şekilde duyuluyordu. Fakat dışarıda hem soğuk hem de sisli hava vardı. Sabah saatlerinde okula giderken gözüme takılan korkunç manzara beni tedirgin etti. Kurtlar tarafından parçalanmış ve yenilmiş köpekten kalan parçalarla karşılaştım.

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''HEPİMİZ TEDİRGİNİZ''

Köpeğin kafatası ve sırt kemikleri ve diğer parçaları çok kötü kokuyordu. Çünkü bu durum saatler önce yaşanmıştı. Bu tür vahşi yaşam olaylarının şehir merkezinde olması hepimizi tedirgin ediyor. İlçede dondurucu soğuk havanın olması ve yine havanın sisli olması, dağlardan şehre inen aç kurtlarla da karşılaşabileceğimizi gösteriyor. Bugün şahit olduğum korkunç olay bunun en bariz örneği. Hepimiz birbirimizden sorumluyuz ve özellikle sabah saatlerinde, insanlarımız tek başlarına dışarıya çıkarken lütfen çok dikkatli olsunlar” dedi.

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(İHA)

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