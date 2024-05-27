HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Adana'da yakalanan çete lideri Abdo 20 bin TL ile serbest bırakıldı! Polis önünü kesti, araçtan çelik yelekle indi

Adana'da yakalanan çete lideri Abdo 20 bin TL ile serbest bırakıldı! Polis önünü kesti, araçtan çelik yelekle indi

27.05.2024 11:50
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'nın Seyhan ilçesinde şüphe üzerine durdurulan araçtan Interpol tarafından "Silahlı suç örgütü liderliği" suçundan kırmızı bültenle aranan İsmail Abdo çıktı. Polisin önünü kestiği Abdo, araçtan çelik yelekle indi. Abdo'nun, "Kürt tilkisi" lakabıyla tanınan Rawa Majid ile ortaklığının bozulma nedeni ortaya çıktı. Abdo daha sonra 20 bin TL kefaletle serbest bırakıldı.

Adana'da yakalanan çete lideri Abdo 20 bin TL ile serbest bırakıldı! Polis önünü kesti, araçtan çelik yelekle indi

Seyhan polisi kırmızı bültenle aranan İsmail Abdo'yu yakaladı. Abdo'nun üzerinden çelik yelek ve ruhsatsız tabanca çıktı. Öte yandan İsveç'te Abdo'nun liderliğindeki bir grupla başka bir grup arasında çıkan çatışmalar sonrası birçok çete üyesinin yasa dışı yollarla Türkiye'ye gelmeye çalıştığı belirtildi.

0c983b38-b8b3-4fa0-b9d4-c1e1a3567296

ARAÇTAN ÇELİK YELEKLE İNDİ

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı devriye ekipleri Gülbahçesi Mahallesi'nde yaptığı uygulamada bir otomobilden şüphelenerek takibe aldı. Polis ekipleri mahallede giriş ve çıkışları kapatarak Ahmet Y. idaresindeki otomobilin önünü keserek durdurdu. Sürücü Ahmet Y. ve üzerinden kimlik çıkmayan kişiyi polis araçtan indirdi. Kimliksiz şüphelinin yapılan üst taramasında çelik yelek giydiği belirlendi.

09dc8978-175c-4f56-8021-f4850cf22d22

ÇETE LİDERİ ÇIKTI

Polis yaptığı kimlik sorgusunda şüphelinin, Interpol tarafından "Silahlı suç örgütü liderliği" suçundan kırmızı bültenle aranan İsmail Abdo olduğunu belirledi. Abdo'nun üzerinden ruhsatsız tabanca ele geçirilirken, 1 mermi namluya sürülü halde toplam 12 mermi ele geçirildi.

93fa84ee-5e89-482e-930f-bba405b36df7

"KÜRT TİLKİSİ" İLE İSVEÇ'TE UYUŞTURUCU PAZARINI ELE GEÇİRME KONUSUNDA ANLAŞAMIŞLAR

Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan Abdo, Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. "Kürt Tilkisi" lakabıyla tanınan Rawa Majid ile ortak olan Abdo'nun, İsveç'te uyuşturucu pazarını ele geçirmek için anlaşamadıkları için ortaklığın bozulup aralarında husumet başladığı, bu nedenle 2023 yılı Eylül ayında Majid'in, Abdo'nun İsveç'in Uppsala kentindeki bir villada yaşayan annesini öldürttüğü ve iki grup arasında çıkan çatışmalar sonucu çok sayıda çete üyesinin yasa dışı yollar ile Türkiye'ye gelmeye çalıştığı öğrenildi.

41003665-ede8-4750-a1d2-5802338eb9b0

İSTANBUL SARIYER'DE SİLAHLI KAVGA YAŞANMIŞTI

6 Eylül 2023'te İstanbul'un Sarıyer ilçesinde Majid'in yönetiminde çete üyeleri bir kafeye düzenledikleri silahlı saldırıda, Abdo'nun üyeleriyle çatışmış, olayla ilgili olmayan Azerbaycanlı E.A. (37) yaralanmıştı. Daha sonra misilleme yapan Abdo'nun çete üyeleri 27 Mart günü Sarıyer'de düzenledikleri silahlı saldırıda Majid'in adamlarından birini öldürüp, birini yaralamıştı.

b7a36754-b5f8-45c5-9a75-8fc72bb72c01

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Abdo, çıkarıldığı mahkeme tarafından 20 bin lira kefalet karşılığı, Ahmet Y. ise adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

c803f216-b870-4309-8230-6bd944982880

(İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

Mynet Youtube


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Karın ağrısıyla geldi, böbreğinden 35 cm’lik kitle çıktıKarın ağrısıyla geldi, böbreğinden 35 cm’lik kitle çıktı
Belediye başkanına saldırıda yeni detay: İfadeleri ortaya çıktı: 'Gıcıklık hakkımı kullanıyorum, bana oy vermediniz' dediBelediye başkanına saldırıda yeni detay: İfadeleri ortaya çıktı: 'Gıcıklık hakkımı kullanıyorum, bana oy vermediniz' dedi
27 Mayıs mesajında 'yeni anayasa' vurgusu27 Mayıs mesajında 'yeni anayasa' vurgusu
Anahtar Kelimeler:
Adana İsveç uyuşturucu çete
En Çok Okunan Haberler
''Yazıklar olsun bu yönetime! Tarihe kara leke olarak geçtiniz''

''Yazıklar olsun bu yönetime! Tarihe kara leke olarak geçtiniz''

Okan Buruk'un görüntüleri sosyal medyada infial yarattı!

Okan Buruk'un görüntüleri sosyal medyada infial yarattı!

İsrail'den dünyanın kanını donduran saldırı! Çocuklar ve bebekler yanarak can verdi: 40 kişi hayatını kaybetti

İsrail'den dünyanın kanını donduran saldırı! Çocuklar ve bebekler yanarak can verdi: 40 kişi hayatını kaybetti

Belediye başkanına saldırıda yeni detay: İfadeleri ortaya çıktı: 'Gıcıklık hakkımı kullanıyorum, bana oy vermediniz' dedi

Belediye başkanına saldırıda yeni detay: İfadeleri ortaya çıktı: 'Gıcıklık hakkımı kullanıyorum, bana oy vermediniz' dedi

Kurban Bayramı tatili için '9 gün' formülü

Kurban Bayramı tatili için '9 gün' formülü

Toprak altında kalanların sayısı 2 bini aştı

Toprak altında kalanların sayısı 2 bini aştı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Gönlümüzü fetheden ünlülerin kullandığı parfümler burada!

Gönlümüzü fetheden ünlülerin kullandığı parfümler burada!

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Ömürlük termos arayanların tercihi! Stanley indirimleri devam ediyor

Ömürlük termos arayanların tercihi! Stanley indirimleri devam ediyor

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.