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Hakkari'den kahreden şehit haberi

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.03.2019 07:36 | Son Güncelleme

Hakkari'nin Yüksekova Gelincikkaya mevkiinde yapılan arama tarama faaliyeti esnasında rahatsızlanması sonucu hastaneye sevk edilen Piyade Sözleşmeli Er Mehmet Ali Korkmaz (22), doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Hakkari'den kahreden şehit haberi

25 Şubat 2019 tarihinde Hakkari'nin Yüksekova Gelincikkaya mevkiinde yapılan arama tarama faaliyeti esnasında rahatsızlanması sonucu hastaneye sevk edilen Piyade Sözleşmeli Er Mehmet Ali Korkmaz (22), doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Şehit Piyade Sözleşmeli Er Mehmet Ali Korkmaz’ın baba ocağı Ankara’nın Sincan ilçesi Cimşin Mezarlığı Şehitliğinde defnedilecek.

Düzenlenecek cenaze törenine İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy ve Milli Savunma Bakan Yardımcısı Alpaslan Kavaklıoğlu katılacak.(İHA)


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Anahtar Kelimeler:
asker şehit Yüksekova Mehmet Ali Korkmaz hatay

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