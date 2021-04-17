HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Hakkında kampanya başlatılan Kemal Kılıçdaroğlu: Trollerime başarılar dilerim

Hakkında kampanya başlatılan Kemal Kılıçdaroğlu: Trollerime başarılar dilerim

17.04.2021 23:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Troller bu akşam da #HangiKılıçdaroğlu diye kampanya başlatmış. Onların da işi zor. Saray'ın bana atadığı trollerime başarılar dilerim" dedi.

Hakkında kampanya başlatılan Kemal Kılıçdaroğlu: Trollerime başarılar dilerim

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, evinin mutfağından bir video paylaşmıştı. Kılıçdaroğlu, “Yıllardır troll orduları ile algı oluşturmaya çalışıyorlar, artık bunları yemeyin gençler!” ifadelerini kullanmıştı.

“O DOLAP KAPAKLARININ ARKASINDA İÇ HUZUR VAR”

Videonun ardından bir paylaşım daha yapan Kılıçdaroğlu, “Mutfak dolaplarımıza dertlenen gençler olmuş Sağ olsunlar, var olsunlar. Sevgili gençler, o dolap kapaklarının arkasında iç huzur var. Selvi Hanım ve ben, huzuru hiçbir şeye değişmeyiz” dedi.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'dan 'kripto' tepkisi: Kime danıştın ey iktidar?CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'dan 'kripto' tepkisi: Kime danıştın ey iktidar?

“TROLLERİME BAŞARILAR DİLERİM”

CHP lideri Kılıçdaroğlu, paylaşımın devamında ise “Bu arada Troller bu akşam da #HangiKılıçdaroğlu diye kampanya başlatmış. Onların da işi zor. Saray’ın bana atadığı trollerime başarılar dilerim” ifadelerini kullandı.

1

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Dakikalarca pusuya yattı, bekledi bekledi ama av hayali hüsranla bittiDakikalarca pusuya yattı, bekledi bekledi ama av hayali hüsranla bitti
Kovid-19'a yakalanan çift, iki gün arayla hayatını kaybetti Kovid-19'a yakalanan çift, iki gün arayla hayatını kaybetti
Kurbanlık koyun diye aldı, gerçek çok farklı çıktıKurbanlık koyun diye aldı, gerçek çok farklı çıktı
Anahtar Kelimeler:
Kemal Kılıçdaroğlu CHP

En Çok Okunan Haberler

Emekli bayram ikramiyeleri ne kadar oldu?

Emekli bayram ikramiyeleri ne kadar oldu?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sert sözler: Her türlü iğrençliği sergilediler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sert sözler: Her türlü iğrençliği sergilediler

Kritik veriler açıklandı! İşte son durum

Kritik veriler açıklandı! İşte son durum

Hadise ve Reza iddiası! Sevgilisi suskunluğunu bozdu

Hadise ve Reza iddiası! Sevgilisi suskunluğunu bozdu

Uyarılar art arda geldi: Toz taşınımı bu gece başlıyor

Uyarılar art arda geldi: Toz taşınımı bu gece başlıyor

'Maalesef' diyerek duyurdu, 10 saat sonra hayatını kaybetti

'Maalesef' diyerek duyurdu, 10 saat sonra hayatını kaybetti

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Sağlık Bakanlığı açıkladı: İşte 15 Nisan 2021 koronavirüs tablosu

Sağlık Bakanlığı açıkladı: İşte 15 Nisan 2021 koronavirüs tablosu

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

'Her şeyi göze alıyorum' diyerek yerde tekmelediği kadını dakikalarca darbetti

'Her şeyi göze alıyorum' diyerek yerde tekmelediği kadını dakikalarca darbetti

AK Partili isim elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti

AK Partili isim elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti

CHP'den o fotoğrafa tepki

CHP'den o fotoğrafa tepki

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.