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Hale Soygazi'nin Seda Sayan'a açtığı dava sonuçlandı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.02.2020 14:41 | Son Güncelleme

Hale Soygazi, Seda Sayan'a açtığı 1 liralık tazminat davasını kazandı.

Hale Soygazi'nin Seda Sayan'a açtığı dava sonuçlandı!

Murat Şar, isimli bir şahıs 'Seda ve Uğur’la Artık Susma' programına konuk olarak katılmış, doğduğu gün evlatlık verildiğini ve annesinin usta oyuncu Hale Soygazi olduğunu iddia etmişti. Yapılan DNA testi sonucunda Murat Şar ve Hale Soygazi arasında kan bağı bulunamamıştı. Yayınlanan programın ardından Hale Soygazi, ismine zarar verildiği gerekçesiyle 1 liralık tazminat davası açmıştı.

DAVAYI KAZANDI!

Hale Soygazi, açtığı 1 liralık tazminat davasını kazandı. Dava sonucunda Seda Sayan'ın, Mehmet Yüzüak'ın, programın yayınlandığı kanalın ve prodüksiyon şirketinin 1 lira manevi tazminat ödemesine ve kınanmalarına karar verildi.

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Anahtar Kelimeler:
Hale Soygazi, seda sayan,

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