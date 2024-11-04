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Halfeti Belediyesi'ne kayyum atandı, Mehmet Karayılan gözaltına alındı

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
04.11.2024 08:29
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Şanlıurfa'nın Halefti Belediyesi'ne kayyum atanmasından sonra Belediye Eşbaşkanı Mehmet Karayılan'ın gözaltına alındığı öğrenildi.

Halfeti Belediyesi'ne kayyum atandı, Mehmet Karayılan gözaltına alındı

Mardin ve Batman belediyelerine yapılan kayyum atamalarının ardından Halfeti Belediyesi’nde de aynı uygulamanın gerçekleştirildiği öğrenildi. Sabah saatlerinde belediye binasında güvenlik güçleri geniş güvenlik önlemleri aldı.

KARAYILAN GÖZALTINA ALINDI

Kayyum atamaları sonrası, belediye başkanı Mehmet Karayılan'ın gözaltına alındığı öğrenildi.

Karayılan’ın yerine ise Halfeti Kaymakamı Hakan Başoğlu Şanlıurfa Valiliğince, Halfeti Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildi.

Daha önce kayyum uygulamaları hakkında açıklamalarda bulunan Mehmet Karayılan, bu tür atamaların halkın iradesine yönelik bir müdahale olduğunu belirterek, “Halfeti halkı olarak 8 yıl aradan sonra belediyemizi geri aldık. Kayyum yönetiminin bıraktığı devasa borca rağmen, kaynaklarımızı halkımızın hizmetine sunuyoruz” ifadelerini kullanmıştı.

Karayılan ayrıca, Türkiye toplumunun bu tür antidemokratik uygulamalara karşı sessiz kalmaması gerektiğine vurgu yaparak, "Toplumlar kendi iradesine sahip çıkmalı. Bu hukuksuzluğa karşı duruş sergilemek için hiçbir şey geç değil" demişti.

Mardin, Batman ve Halfeti belediyelerine kayyum! Mardin, Batman ve Halfeti belediyelerine kayyum!

Halfeti halkının büyük zorluklara rağmen belediyeyi yeniden kazandığını belirten Karayılan, kayyum döneminin halk için sıkıntılarla dolu olduğunu ifade etmişti.

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Halfeti kayyum
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