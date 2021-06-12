Halis Serbest kimdir? Halis Serbest Bergen’i neden ve ne zaman öldürdü?

HALİS SERBEST KİMDİR?

Ankara'dan sonra iş için Adana'ya giden Bergen burada Halis Serbest ile tanıştı ve 1982 yılında evlendi. Halis Serbest, Bergen ile evlenirken “Gazino işini bırakacaksın, bu bana da aileme de yakışmaz.” demiş ve Bergen de ilk başta bu durumu kabul edip evlenmiştir.

Ancak sonradan yapamayan Bergen, Halis Serbest'e gidip “Ben yapamıyorum, sahneye geri döneceğim.” Demiştir. Bunun üzerine Halis Serbest, Bergen’den boşanmak istemiştir.

SAHTE EVLİLİK İDDİASI

Bazı kaynaklara göre, o dönem mafyalaşan müzik piyasasında Bergen’i elinde tutmak için Halis Serbest isimli kişiyi kullanarak tamamen sahte olan bir evlilik senaryosu gerçekleşmiştir. Bu iddialara göre, aslında Halis Serbest ve Bergen, resmi olarak hiç evlenmemiştir.

Bergen, 1982 yılında Atlas Plak’tan ilk şarkısını çıkardı. Eşi Halis Serbest’in Bergen’e şiddet uyguladığı da bilinen bir gerçektir. Bergen bu şiddete uzun süre dayanamamış ve birçok kez evden kaçmıştır.

İKİ GÜZÜNÜ KAYBETTİ

Sahnelere döndükten sonra 1982 yılında İzmir’de sahne aldığı sırada, eşi Halis Serbest’in azmettirmesiyle yüzüne kezzap atılmıştır. Sahnede eşi tarafından yüzüne kezzap attırılan Bergen, bu olay sonucunda iki gözünü de kaybetmiştir.