Halk otobüsünde gergin anlar! Kadın yolcu yanındaki adamın mastürbasyon yaptığı söyledi... Ortalık bir anda karıştı

Singapur’da çift katlı bir halk otobüsünde yaşanan olay sosyal medyada tepkilere neden oldu. İsmi Chun Yi olarak açıklanan bir kadın yolcu otobüste uyuduğu sırada yanındaki erkek yolcudan gelen hışırtıya benzer sesler duyduğunu dile getirdi. Seslerle birlikte uyanan kadın adamın otobüsteki diğer kadın yolculara bakarak mastürbasyon yaptığını gördü. Yüksek bir sesle otobüste durumu söyledikten sonra diğer yolcuların tepki gösterdiğini anlatan Chung Yi, adamın ilk durakta indiğini ifade etti.

“NE YAPACAĞIMI BİLEMEDİM”

Hayatı boyunca benzer bir durumla daha önce karşılaşmadığı için şaşkınlık hissettiğini dile getiren Chung Yi, “İlk kez böyle bir şeyle karşılaştım. Bu yüzden ne yapacağımı bilemedim. Polise haber vermek daha sonrasında aklıma geldi” dedi.

İsmi açıklanmayan adamın Ceza Kanunu'nun 294(a) Bölümüuyarınca , halka açık yerlerde müstehcen eylemler üç aya kadar hapis, para cezası veya her ikisi ile cezalandırılır.